उधम सिंह नगर: बुआ ने भतीजी के हाथ पर काटा, मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

उधम सिंह नगर में बुआ-भतीजी का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मामूली बात पर दोनों में बाल पकड़कर मारपीट हो गई. महिला ने युवती का हाथ काट लिया. युवती ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. युवती का आरोप है कि बुआ नाबालिग रहते उसे घर के काम करवाती थी और अब बाहर काम करने पर विवाद करती है.

बुआ ने भतीजे के हाथ पर काटा (Photo: Screengrab)
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बुआ-भतीजी के बीच हुआ हाई प्रोफाइल ड्रामा चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और युवती के बीच जोरदार मारपीट होती दिख रही है. वीडियो में पहले महिला युवती को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद युवती भी महिला के बाल पकड़कर जवाब देती है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट कर रहे हैं. इस दौरान महिला युवती का हाथ मुंह में लेकर दांत से काट देती है. पूरी घटना को किसी ने गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया.

बुआ-भतीजी में जमकर हुई मारपीट 

मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
घटना के बाद युवती ने रम्पुरा चौकी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. युवती ने पुलिस को बताया कि यह महिला उसकी मुंह बोली बुआ है. उसका आरोप है कि नाबालिग रहते हुए बुआ ने उसे अपने घर पर रखकर घर का काम कराया. जब वह बालिग हुई और बाहर काम करके पैसे कमाने लगी तो बुआ ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

युवती ने बताया कि उसके ऊपर दो बहनों की जिम्मेदारी है. अगर वह बाहर काम नहीं करेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा. इसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया और बुआ ने उसके साथ मारपीट की और हाथ में दांत भी काट लिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
 

