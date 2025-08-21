उत्तराखंड में 9वीं के छात्र ने टीचर को मारी गोली, लंच बॉक्स में लेकर आया था तमंचा

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने शिक्षक पर तमंचे से गोली चला दी. गोली शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, छात्र और शिक्षक के बीच झगड़े की शुरुआत तब हुई जब शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद छात्र गुस्से में अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल लाया और कक्षा में ही शिक्षक पर गोली चला दी.

इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे जिले में शिक्षकों में रोष है. उत्तराखंड के सीबीएसई बोर्ड से जुड़े अध्यापक इस घटना के विरोध में धरने और हड़ताल पर बैठ गए हैं.

काशीपुर सहित कई जगहों पर आज स्कूल बंद रखे गए हैं. पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है और तमंचा बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल शिक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है.

गाजीपुर से सामने आया था इसी तरह का मामला

आपको बता दें कि इसी तरह का मामला सोमवार को यूपी के गाजीपुर से भी सामने आया था. यहां एक निजी स्कूल में छात्रों के बीच हुआ विवाद खौफ़नाक रूप ले बैठा. आपसी कहासुनी के दौरान कक्षा 9 के छात्र ने 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात में आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आए तीन अन्य छात्र भी घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र चाकू को पानी की मेटल बोतल में छिपाकर स्कूल लाया था. जैसे ही उसे मौका मिला, उसने बाथरूम के पास आदित्य पर वार कर दिया. बताया जा रहा है कि आदित्य विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोपी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

