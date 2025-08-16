scorecardresearch
 

Feedback

बेगूसराय में हादसा: झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली की तार पर गिरा, एक छात्र की मौत, दो झुलसे

बेगूसराय में राष्ट्रीय ध्वज खोलने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जहां झंडे का पाइप 11000 बिजली के तार पर गिर गया. जिससे एक छात्र की मौत हो गई. जबकि दो छात्र गंभीर रूप से झुलस गए.

Advertisement
X
छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम. (Photo: Saurabh kumar/ITG)
छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम. (Photo: Saurabh kumar/ITG)

बेगूसराय में राष्ट्रीय ध्वज खोलने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जहां झंडे का पाइप 11000 बिजली के तार पर गिर गया. जिससे एक छात्र की मौत हो गई. जबकि दो छात्र गंभीर रूप से झुलस गए. झुलसे दोनों छात्रों का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़ चक गांव की है.

बताया जाता है कि स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था‌. परंपरा के अनुसार शुक्रवार की देर शाम में स्कूल की शिक्षिका नीलम कुमारी का पुत्र नौवीं कक्षा का छात्र आयुष कुमार अपने दो सहयोगी छात्र के साथ विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को खोल रहा था, तभी लोहे का पाइप तीनों छात्रों से नहीं संभला और पाइप स्कूल के पास से गुजर रहे 11000 तार पर गिर गया. पाइप जैसे ही 11000 बिजली के तार में सटा वैसे ही तीनों छात्र को करंट लग गया.

यह भी पढ़ें: मोबाइल चार्ज करते वक्त प्रेग्नेंट महिला को लगा करंट, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम

सम्बंधित ख़बरें

डॉक्टर पति के मर्डर की दोषी महिला की उम्रकैद बरकरार.(Photo:Representational)
MP: डॉक्टर पति को करंट लगाकर मारने वाली केमिस्ट्री प्रोफेसर की उम्रकैद बरकरार 
A farmer died a painful death after coming in contact with an electric wire
करंट लगने से रिटायर्ड शिक्षक की मौत, खेत में नंगा तार जोड़कर चलाई थी बोरिंग 
बेगूसराय में छात्र की करंट लगने से मौत 
Patna: The bodies of two children found in a car, forensic team on site.
पटना: कार से मिले दो बच्चों के शव, मौके पर पुलिस-फॉरेंसिक टीम  
Patna Minor Dead Body
पटना: कार में मिले दो भाई-बहन के शव, पुलिस-FSL की टीम जांच में जुटी 

घटना के बाद आनन-फानन में तीनों छात्रों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल लाया गया. जहां आयुष को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दो छात्रों का इलाज जारी है. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को भी दी गई.

Advertisement

स्थानीय वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल में झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली के तार पर गिर गया. जिससे एक बच्चे की मौत हो गई है और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी के बीच से 11000 बिजली का तार गुजरा है, लेकिन उसमें कवर नहीं लगाया गया है. अगर कवर लगा रहता तो यह घटना नहीं होती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement