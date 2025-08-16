बेगूसराय में हादसा: झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली की तार पर गिरा, एक छात्र की मौत, दो झुलसे

बेगूसराय में राष्ट्रीय ध्वज खोलने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जहां झंडे का पाइप 11000 बिजली के तार पर गिर गया. जिससे एक छात्र की मौत हो गई. जबकि दो छात्र गंभीर रूप से झुलस गए. झुलसे दोनों छात्रों का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़ चक गांव की है.

बताया जाता है कि स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था‌. परंपरा के अनुसार शुक्रवार की देर शाम में स्कूल की शिक्षिका नीलम कुमारी का पुत्र नौवीं कक्षा का छात्र आयुष कुमार अपने दो सहयोगी छात्र के साथ विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को खोल रहा था, तभी लोहे का पाइप तीनों छात्रों से नहीं संभला और पाइप स्कूल के पास से गुजर रहे 11000 तार पर गिर गया. पाइप जैसे ही 11000 बिजली के तार में सटा वैसे ही तीनों छात्र को करंट लग गया.

घटना के बाद आनन-फानन में तीनों छात्रों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल लाया गया. जहां आयुष को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दो छात्रों का इलाज जारी है. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को भी दी गई.

स्थानीय वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल में झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली के तार पर गिर गया. जिससे एक बच्चे की मौत हो गई है और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी के बीच से 11000 बिजली का तार गुजरा है, लेकिन उसमें कवर नहीं लगाया गया है. अगर कवर लगा रहता तो यह घटना नहीं होती.

