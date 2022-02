काशी से पंजाब साधने की कवायद! राहुल-प्रियंका ने परोसा लंगर, चन्नी बोले- आशीर्वाद लेने आया हूं

संत रविदास की जयंती पर वाराणसी में सियासत के दिग्गजों का जमावड़ा नजर आया. काशी से पंजाब साधने की कवायद भी साफ नजर आई. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह-सुबह वाराणसी पहुंचे तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था टेका.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दर्शन-पूजन के बाद लंगर परोसा. रविदास मंदिर से निकलने के बाद राहुल गांधी और प्रिंयंका गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. राहुल गांधी दिल्ली, जबकि प्रियंका गांधी को कानपुर जाना था जहां उन्हें चुनावी जनसभा को संबोधित करना है.

#WATCH | Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra serve 'langer' at Ravidas Temple in Varanasi, UP pic.twitter.com/m7wconCzZ0