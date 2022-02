वाराणसी: रविदास जयंती पर चन्नी ने टेका मत्था, योगी और राहुल-प्रियंका भी आएंगे

देशभर में आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है. उनकी 645वीं जयंती पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित उनकी जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर में बने मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंचकर सीएम चन्नी ने माथा टेका और वहां मौजूद गुरु निरंजन दास से आशीर्वाद लिया.

वहीं, संत रविदास जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करोलबाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि संत रविदास ने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात-पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है.

सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज करीब 9:45 बजे संत रविदास के जन्म स्थल पर माथा टेकने पहुंचेंगे. वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी में रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगी. करीब 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रविदास मंदिर आएंगे.

वाराणसी में चन्नी ने क्या कहा



मंदिर के दर्शन करने के बाद सीएम चन्नी ने कहा, 'आज गुरु रविदासजी का जन्मदिन है. मैं गुरु का आशीर्वाद लेने वाराणसी आया हूं. पूरे जगत को, सभी को इस दिन की शुभकामनाएं. हम हमेशा सरबत (सभी) का भला मांगते हैं. यही मांग मैंने आज की है. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष उन पर दलित राजनीति का आरोप लगा रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के घर आया हूं. किसी को इसमें भी राजनीति नजर आती है तो आती रहे.

