Ram Mandir: जिन मूर्तियों की 70 साल से हो रही है पूजा, उन्हें नहीं किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा

पिछले 70 सालों से श्रीराम जन्मभूमि परिसर में स्थापित जिन मूर्तियों की पूजा अर्चना करते लोग चले आ रहे हैं, उन मूर्तियों को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा. राम की कितनी बड़ी और किस पत्थर से निर्मित मूर्ति स्थापित की जानी है? इसके बारे में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देशभर के संतो से राय लेगा.

अभी तक जिन मूर्तियों की पूजा अर्चना हो रही है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करने के बजाए उत्सव मूर्तियों का दर्जा मिलेगा, जिन्हें उसी मंदिर में स्थापित तो किया जाएगा लेकिन उन मूर्तियों को जीवंत नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के साथ-साथ महर्षि बाल्मीकि, माता शबरी, निषादराज जटायू, गणेश जी और माता सीता के मंदिर भी अगल-बगल ही बनाए जाएंगे.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला यह कि पिछले 70 वर्षों से राम की जिन मूर्तियों की पूजा अर्चना लोग करते आ रहे हैं, उन मूर्तियों को भव्य और दिव्य रूप को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा.

राम की इन मूर्तियों के बारे में साधु संत और मंदिर-मस्जिद विवाद के दौरान कोर्ट में अधिवक्ता यही बताते हैं कि यह मूर्ति प्रकट हुई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि जिन मूर्तियों की अब तक लोग पूजा करते आए हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा, यह उत्सव मूर्तियां होंगी, जिन्हें कहीं भी लाया और ले जाया जा सकेगा.

चैत्र नवरात्र तथा नूतन सम्वत्सर के शुभारंभ पर, आज अयोध्या में निर्माणाधीन श्री रामजन्मभूमि मन्दिर गर्भगृह पर प्रातः पूजन किया गया तथा नवीन ध्वजा फहराई गई।



