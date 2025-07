ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम में कली पुरी ने AI, मीडिया के भविष्य और युवाओं पर रखी बात

इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 'Bridges Across Centuries: Leadership Lessons for the Algorithm Age' नाम से आयोजित सत्र में कहा कि बदलते समय में भी इंडिया टुडे समूह अपने मूल डीएनए पर कायम है. इस दौरान उन्होंने एआई पर भी बात की.

