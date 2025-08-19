scorecardresearch
 

Feedback

श्रीलंकाई नौसेना की गिरफ्तारी और नाव जब्त किए जाने से नाराज मछुआरों का रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, बोले- जेल में बंद हैं कई साथी

रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी और नाव जब्त किए जाने के खिलाफ मछुआरों और उनके परिजनों ने बड़ा प्रदर्शन किया. सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए जिससे ट्रेन सेवा प्रभावित हुई. मछुआरों ने कहा कि गिरफ्तार साथियों को जेल में अमानवीय हालात झेलने पड़ रहे हैं और भारी जुर्माना भरना पड़ता है.

Advertisement
X
रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना के खिलाफ मछुआरों का प्रदर्शन (File Photo: Pramod Madhav/ITG)
रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना के खिलाफ मछुआरों का प्रदर्शन (File Photo: Pramod Madhav/ITG)

रामेश्वरम में मछुआरों ने श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. गिरफ्तारी और नावों की जब्ती से नाराज होकर मछुआरे और उनके परिवार रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. बताया जा रहा है कि सैकड़ों मछुआरे और उनके परिजन थंगाचिमदाम से रैली निकालते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रामेश्वरम से समुद्र में जाने वाले मछुआरे अक्सर कच्चथीवू, नेडुंथीवू और आसपास के क्षेत्रों में श्रीलंकाई नौसेना के घेरे में आ जाते हैं. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी नावें भी जब्त कर ली जाती हैं.

मछुआरों ने श्रीलंकाई नौसेना के खिलाफ किया प्रदर्शन

सम्बंधित ख़बरें

इंडोनेशिया में पलटी रोहिंग्या मुसलमानों को ले जा रही नाव, मछुआरों ने छह को बचाया 
मछुआरों ने डॉल्फिन मछली को नदी से बाहर निकालकर काट दिया.
सीतापुर: नहर में फंसी डॉल्फिन को मछुआरों ने काटा, दो गिरफ्तार 
अयोध्या में डाक विभाग मछुआरों के नाव तक पहुंचा है (फोटो- twitter)
लॉकडाउन में मछुआरों ने नाव पर निकाला खाते से पैसा, पोस्ट ऑफिस ने दी सुविधा 
मछली की जगह जाल में फंसा मगरमच्छ.
मछुआरों ने मछली मारने के लिए नदी में फेंका था जाल, फंस गया मगरमच्छ 
शार्क
समुद्र तट पर जाल में फंसी लुप्तप्राय व्हेल शार्क, मछुआरों ने लिया ये फैसला 

मछुआरों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए साथियों को जेल में अमानवीय हालात झेलने पड़ते हैं. उनकी रिहाई के लिए भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ता है. वहीं जब्त की गई नावें लंबे समय तक बंद रहने से खराब हो जाती हैं जिससे मछुआरों को भारी नुकसान होता है.

रामेश्वरम से ताम्बरम जाने वाली ट्रेन हुई लेट

गुस्से में आए मछुआरों और उनके परिवारों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इस प्रदर्शन के कारण रामेश्वरम से ताम्बरम जाने वाली ट्रेन करीब 20 मिनट की देरी से रवाना हुई. मछुआरों ने साफ कहा कि वे तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक गिरफ्तार साथियों की रिहाई नहीं हो जाती और नावें वापस नहीं मिलतीं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement