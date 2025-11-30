LIVE: दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 12 वार्डों में AAP-BJP की टक्कर

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए सुबह साढ़े 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. सभी सीटों पर शाम साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. इस साल के शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, वोटिंग 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथों पर मतदान किया जा रहा है. उपचुनाव ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, ड‍िचाओं कलां, नारैना, संगम विहार ए, दक्षिण पुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका बी वार्डों में कराए जा रहे हैं. 11 सीटें पार्षदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई थीं. जबकि द्वारका बी सीट 2024 में खाली हुई थी, जब यहां की पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीता था.

26 महिला उम्मीदवार मैदान में

इन 51 उम्मीदवारों में से 26 महिलाएं हैं. BJP ने 8, AAP ने 6, और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. 12 खाली वार्डों में से BJP के पास पहले नौ सीटें थीं, जबकि AAP के पास चांदनी चौक, दक्षिणी पुरी और चांदनी महल की सीटें थीं. मौजूदा समय में MCD में BJP के 116 और AAP के 98 पार्षद हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पूर्व वार्ड में BJP की अनीता जैन और AAP की बबीता अहलावत के बीच कड़ा मुकाबला है.

इन 12 सीटों पर मतदान जारी

दिल्ली के जिन 12 नगर निगम वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें दक्षिणपुरी, संगम विहार-ए, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी महल, द्वारका-बी, मुंडका, नारायणा और दिचाऊं कलां सीट हैं.



दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. शालीमार बाग स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद महिला मतदाता ने कहा कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं, उन्हें समाज को आगे बढ़ाना चाहिए. मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वे समाज के सर्वोत्तम हित में जो भी हो, करें.

#WATCH | Delhi: Voting is underway for the by-elections to 12 Municipal Corporation of Delhi (MCD) wards; visuals from a voting centre in Shalimar Bagh



A voter says, "...Those we vote for should take society forward. I would also appeal to the people to do whatever is in the… pic.twitter.com/FWQraJqxzY — ANI (@ANI) November 30, 2025

'सर्वश्रेष्ठ को चुन सकूं'

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. शालीमार बाग स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद वोटर ने कहा, 'मैंने अपना वोट डाला है और मैंने ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि अपने देश, समाज और परिवार को सबसे सुरक्षित हाथों में सौंपना मेरा कर्तव्य है. इसलिए मतदान करके मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुन सकता हूं.'

