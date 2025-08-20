ये लड़ाई 'सामाजिक न्याय बनाम RSS का एजेंडा', उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक ने पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है.

सुदर्शन रेड्डी ने आजतक से विशेष बातचीत में कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया ब्लॉक ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है. राधाकृष्णन से मुकाबले को उन्होंने सामाजिक न्याय बनाम आरएसएस का एजेंडा बताते हुए विचारधारा की लड़ाई बताया.

बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है. उपराष्ट्रपति पद की शपथ संविधान की रक्षा और उसे बनाए रखने की होती है. उन्होंने कहा कि मैंने एक वकील और न्यायाधीश के रूप में संविधान की रक्षा करने का काम किया है. ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा.

सामाजिक न्याय बनाम आरएसएस का एजेंडा

एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बी. सुदर्शन ने सम्मानित व्यक्ति बताते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि वे आरएसएस से जुड़े हैं. इस तरह से उनकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि से नहीं हूं. उन्होंने खुद को उदारवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि मैं लोहिया का अनुयायी हूं और लोहिया की विचारधारा को लेकर चलता हूं.

टीडीपी के समर्थन के मुद्दे पर बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सांसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं. उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता. मुझे सभी सांसदों की समझदारी पर भरोसा है, वे सभी उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन कर अपना मतदान करेंगे.

बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली समिति का मैं अध्यक्ष था. तेलंगाना का यह सर्वे भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा. लोकतंत्र के सामने फिलहाल चुनौती सामाजिक न्याय के लिए नीतियां तैयार करना है.

सुदर्शन रेड्डी ने एनडीए से मांगा समर्थन

इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने साफ कहा कि सीपी राधाकृष्णन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हम विचारधारा के स्तर पर अलग-अलग हैं. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं एनडीए के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि मुझे उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करें.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह इंडिया ब्लॉक के सांसदों से एनडीए उम्मीदवार को समर्थन की बात कही है, उसी तरह से मैं एनडीए के सांसदों से अनुरोध करता हूं कि मेरा समर्थन करें.

बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत के लिए विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष यानी एनडीए के सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए उनसे मिलने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मौका मिला तो मैं एनडीए सांसदों से मिलूंगा और उनसे अपने लिए समर्थन की अपील करूंगा. वे संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दें.

