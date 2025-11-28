scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तरनतारन उपचुनाव विवाद: सीनियर अकाली दल नेता की बेटी गिरफ्तार, वोटर्स को धमकाने का आरोप

32 वर्षीय कंचनप्रीत कौर आज शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जांच के लिए मजीठा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं. पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अकाली दल ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया है.

Advertisement
X
पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत कंचनप्रीत को गिरफ्तार किया है (Photo- X@officeofssbadal)
पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत कंचनप्रीत को गिरफ्तार किया है (Photo- X@officeofssbadal)

पंजाब के तरनतारन उपचुनाव से जुड़े विवाद ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया, जब शिरोमणि अकाली दल (SAD) उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह वही मामला है, जो 11 नवंबर को हुए उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने, फर्जी मुकदमों और पुलिस के दुरुपयोग से जुड़ा बताया जा रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय कंचनप्रीत कौर आज शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जांच के लिए मजीठा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं. लगभग पांच घंटे बाद शाम 5:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी की पुष्टि पूर्व अकाली विधायक और अकाली दल वारिस के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने की.

पुलिस ने गिरफ्तारी जिन धाराओं के तहत की है, उनमें BNS की धारा 174, 351(2), 513 और अतिरिक्त धारा 111 शामिल हैं. हालांकि, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही वल्टोहा सरकार और पुलिस पर बरस पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा केस झूठा और साजिशन बनाया गया है.

वल्टोहा ने कहा कि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वे सात साल से कम सजा वाली श्रेणी में आती हैं. ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस देना अनिवार्य है. उनका आरोप है कि अदालत ने भी कंचनप्रीत को पहले ही इस बारे में राहत देते हुए यही आदेश दिया था, लेकिन पुलिस और सरकार ने इस कानूनी प्रावधान की खुली अवहेलना की.

Advertisement

उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा, “पंजाब की बेटी को ऐसे झूठे केस में गिरफ्तार करना शर्म की बात है. वह एक सैनिक की बेटी है और दो साल के बच्चे की मां है. सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन व्यवहार में कुछ और ही कर रही है.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement