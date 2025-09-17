पंजाब: मजदूर भारतीय युवक रूस में गिरफ्तार, परिवार बोला निर्दोष है, सरकार से लगाई मदद की गुहार

पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मल्ला के 27 वर्षीय सिकंदर सिंह का सपना था कि विदेश जाकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे. इसके लिए परिवार ने दो लाख रुपये खर्च कर उन्हें अक्टूबर 2024 में रूस भेजा. वहां वह सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरी का काम करने लगा.

सिकंदर के भाई अमृतपाल सिंह के अनुसार, अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक परिवार को खबर मिली कि सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कुछ लड़के जो रूस से वापस लौटे, उन्होंने बताया कि सिकंदर पर कुछ लड़कों और लड़कियों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है.

लड़कों और लड़कियों से बदसलूकी का आरोप

भाई का कहना है कि सिकंदर खुद पुलिस के पास गए थे लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया. परिवार का मानना है कि सिकंदर निर्दोष हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने पर सच्चाई सामने आ जाएगी.

अमृतपाल सिंह ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि मेरे भाई को रिहा किया जाए. साथ ही उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें और सिकंदर को जल्द से जल्द रिहा कराएं.

भारतीय युवक को रूस में पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह घटना सेंट पीटर्सबर्ग के एक मॉल के बाहर की बताई जा रही है. सिकंदर अविवाहित हैं और उनका परिवार उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.



