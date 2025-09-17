scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: मजदूर भारतीय युवक रूस में गिरफ्तार, परिवार बोला निर्दोष है, सरकार से लगाई मदद की गुहार

पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मल्ला के 27 वर्षीय सिकंदर सिंह रूस की जेल में बंद है. परिवार का आरोप है कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है. सिकंदर के भाई ने कहा कि मामला सीसीटीवी देखने पर साफ हो जाएगा. परिवार ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर सिकंदर की रिहाई की मांग की है

Advertisement
X
सिकंदर सिंह रूस में गिरफ्तार (Photo: Aseem Bassi/ITG)
सिकंदर सिंह रूस में गिरफ्तार (Photo: Aseem Bassi/ITG)

पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मल्ला के 27 वर्षीय सिकंदर सिंह का सपना था कि विदेश जाकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे. इसके लिए परिवार ने दो लाख रुपये खर्च कर उन्हें अक्टूबर 2024 में रूस भेजा. वहां वह सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरी का काम करने लगा. 

सिकंदर के भाई अमृतपाल सिंह के अनुसार, अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक परिवार को खबर मिली कि सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कुछ लड़के जो रूस से वापस लौटे, उन्होंने बताया कि सिकंदर पर कुछ लड़कों और लड़कियों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है.

लड़कों और लड़कियों से बदसलूकी का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

STF Arrests Cyber Fraudster Targeting Foreign Nationals in Agra
आगरा में साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों को ई-मेल ब्लास्टिंग से बनाता था शिकार 
fraudster arrested
मिर्जापुर में फर्जी IG बनकर इंस्पेक्टर और दारोगा को धमकाने वाला जालसाज गिरफ्तार 
ED
बेंगलुरु: ED ने पूर्व MUDA कमिश्नर दिनेश कुमार को अवैध साइट आवंटन मामले में किया गिरफ्तार 
Fake call center busted in Goregaon by Mumbai crime branch
गोरेगांव में चल रहा था फेक कॉल सेंटर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, 13 लोग गिरफ्तार 
5 पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, जानें मामला 

भाई का कहना है कि सिकंदर खुद पुलिस के पास गए थे लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया. परिवार का मानना है कि सिकंदर निर्दोष हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने पर सच्चाई सामने आ जाएगी.

अमृतपाल सिंह ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि मेरे भाई को रिहा किया जाए. साथ ही उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें और सिकंदर को जल्द से जल्द रिहा कराएं.

Advertisement

भारतीय युवक को रूस में पुलिस ने किया गिरफ्तार 

यह घटना सेंट पीटर्सबर्ग के एक मॉल के बाहर की बताई जा रही है. सिकंदर अविवाहित हैं और उनका परिवार उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement