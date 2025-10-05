scorecardresearch
 

राज्यसभा चुनाव के लिए AAP ने फाइनल किया कैंडिडेट, उद्योगपति राजिंदर गुप्ता पर लगी मुहर

AAP ने पंजाब में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए Trident Group के उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. गुप्ता जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे.

राजिंदर गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं. (File Photo)
राजिंदर गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं. (File Photo)

आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए Trident Group के अध्यक्ष राजिंदर गुप्ता को अपना उम्मीदवार चुना है. यह सीट संजय अरोड़ा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने और मंत्री बनने के बाद खाली हुई थी.

सूत्रों के अनुसार, राजिंदर गुप्ता के पंजाब विधानसभा में कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे.

AAP ने इस सीट के लिए पहले Oswal Group के कमल ओसवाल को आगे माना था, लेकिन अंतिम विचार-विमर्श में राजिंदर गुप्ता का नाम फाइनल किया गया.

आम आदमी पार्टी का उद्योगपतियों के साथ संबंध

यह पार्टी का एक और कदम है, जिसमें उद्योगपति चेहरा पंजाब से राज्यसभा में भेजा जा रहा है, जैसा कि पहले संजीव अरोड़ा जैसे व्यवसायी से राजनेता बने उम्मीदवारों के साथ हुआ. इस निर्णय से AAP की रणनीति में औद्योगिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश देखी जा रही है.

पंजाब के एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है. यह सीट जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अब इसके लिए मतदान होगा. इस सीट के लिए वोटिंग और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी.

कौन हैं राजिंदर गुप्ता?

रजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक हैं. ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा निर्मित उत्पाद अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं. वे ट्राइडेंट लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन हैं, जो 1 बिलियन डॉलर की कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप का प्रमुख संगठन है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे हैं.

राजिंदर गुप्ता का जन्म 2 जनवरी 1959 को हुआ था. ट्राइडेंट ग्रुप का मुख्यालय लुधियाना, पंजाब में स्थित है. इस ग्रुप की प्रमुख इंडस्ट्रीज में होम टेक्सटाइल्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स और पावर शामिल हैं.

