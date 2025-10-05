scorecardresearch
 

बिहार: 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, पंजाब से लाकर चुनाव में खपाने की थी तैयारी

मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव से पहले शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है. उत्पाद विभाग और तुर्की थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक खंडहरनुमा भवन से करीब एक करोड़ रुपये की विदेशी शराब जब्त की है. पंजाब निर्मित 830 कार्टन शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया. विभाग का कहना है कि चुनाव से पहले माफियाओं की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है.

पुलिस के हत्थे चढ़े शराब तस्कर (Photo: Screengrab)
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं. इसी को लेकर उत्पाद विभाग ने समय रहते बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं की साजिश नाकाम कर दी. जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के थूम्मा गांव में छापेमारी कर विभाग ने करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब जब्त की है.

उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में बड़ी मात्रा में शराब का भंडारण किया जा रहा है. इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने तुर्की थाना पुलिस के साथ मिलकर देर रात छापेमारी की. जांच के दौरान एक खंडहरनुमा भवन से 830 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी मात्रा लगभग 8630 लीटर बताई जा रही है.

पांच शराब तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान पांच तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनकी निशानदेही पर अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि जब्त शराब पंजाब निर्मित है और अधिकांश बोतलों पर लगे बारकोड को सप्लायर की पहचान छिपाने के लिए स्क्रैच कर दिया गया था.

बरामद खेप में रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल नंबर-1 जैसी प्रीमियम ब्रांड की बोतलें शामिल हैं. छापेमारी इतनी बड़ी थी कि शराब को बाहर निकालने के लिए मजदूरों की मदद लेनी पड़ी.

चुनाव में खपाने की थी तैयारी

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि चुनाव और त्योहारों के समय शराब तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में जिले में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह कार्रवाई शराब माफियाओं के लिए सख्त संदेश है कि बिहार में अवैध शराब कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

फिलहाल उत्पाद विभाग और पुलिस की टीमें गोदाम मालिक की भूमिका और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस रैकेट में शामिल बड़े नामों का खुलासा हो सकता है.
 

