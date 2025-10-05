आतंकी संगठन से जुड़े तार, नेता को बनाया निशाना... पंजाब ग्रेनेड अटैक पर NIA ने दाखिल की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह हमला 7 अप्रैल 2025 की रात जालंधर में हुआ था.

चार्जशीट में दो गिरफ्तार आरोपी - सैदुल अमीन (अमरोहा, उत्तर प्रदेश) और अभिजोत जांगरा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा) और दो फरार आरोपी - कुलबीर सिंह सिद्धू (यमुनानगर, हरियाणा) और मनीष उर्फ काका राणा (करनाल, हरियाणा) - के नाम शामिल हैं.

चारों पर यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है कुलबीर सिंह

NIA की जांच में सामने आया कि कुलबीर सिंह, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़ा है, उसने अपने साथी मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर एक आतंकी गिरोह बनाया था. इस गिरोह का उद्देश्य पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर आम जनता में दहशत फैलाना और फंड जुटाने के लिए उगाही करना था.

साजिश के तहत मनीष ने सैदुल अमीन को भर्ती किया, जिसने ग्रेनेड फेंका. यह ग्रेनेड कुलबीर सिंह ने मुहैया कराया था, जबकि अभिजोत जांगरा ने इसके लिए आर्थिक सहयोग दिया था.

गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम

हमले के बाद कुलबीर ने पोस्टर जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली थी. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है. NIA ने उसे इससे पहले VHP नेता विकास प्रभाकर की हत्या (अप्रैल 2024) वाले मामले में भी चार्जशीट किया था.

एजेंसी ने कहा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और भारत में सक्रिय BKI नेटवर्क की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया गया है.

