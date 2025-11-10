scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का मार्च, सीनेट चुनाव की मांग पर विरोध-प्रदर्शन तेज

चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में आज छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ‘पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले छात्र सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. निहंग जत्थे, पूर्व छात्र और युवा नेता इस मार्च में शामिल हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है.

Advertisement
X
पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं. (Photo- Screengrab)
पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं. (Photo- Screengrab)

पंजाब यूनिवर्सिटी में आज छात्रों द्वारा बुलाए गए बड़े विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके.

यह विरोध प्रदर्शन 'पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा' के बैनर तले आयोजित किया गया है. छात्रों की मुख्य मांग है कि विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव तुरंत कराए जाएं. उनका कहना है कि सीनेट ही विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक ढांचा है और उसके बिना अकादमिक और प्रशासनिक पारदर्शिता संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई, दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत

सम्बंधित ख़बरें

इस दुर्घटना में दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत हो गई. (Photo: ITG)
फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई, 3 की मौत 
आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा. (File Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी AAP विधायक पठानमाजरा, ढूंढती रह गई पंजाब पुलिस 
venktesh garg and bhanu rana
अमेरिका और जॉर्जिया में पकड़े गए हरियाणा के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर 
SGPC
SGPC ने पंजाब सरकार से धार्मिक आयोजनों में दखल न देने की अपील की 
हरलीन देओल-अमनजीत कौर के ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें, देखें पंजाब आजतक में 

सुबह से ही छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च कैंपस में शुरू हो गया है. इस मार्च में न केवल छात्र बल्कि निहंग जत्थे, पूर्व छात्र, और कई युवा सामाजिक नेता भी शामिल हुए हैं. पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक नेताओं, कलाकारों और गायकों ने भी यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों के आंदोलन के प्रति समर्थन जताया था.

केंद्र सरकार ने हाल ही में वह नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष था. बावजूद इसके, विरोध जारी है. छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन वापसी के बावजूद प्रशासनिक निर्णयों पर स्पष्टता नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने तक आंदोलन चलता रहेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी AAP विधायक पठानमाजरा, ढूंढती रह गई पंजाब पुलिस

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि संवाद के ज़रिए समस्या का हल निकाला जाएगा. वहीं, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement