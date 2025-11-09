पंजाब: फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई, दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत

पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ.

और पढ़ें

शादी समारोह में जा रहा था परिवार

दुर्घटनाग्रस्त होंडा सिटी कार में सवार लोग गांव चंदभान के निवासी थे और जैतो में बराड़ पैलेस में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. वे अभी गांव चंदभान से जैतो की ओर लगभग एक किलोमीटर ही आगे आए थे कि तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई. कार सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकराई और बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

चार लोग गंभीर रूप से घायल

हादसे में कार सवार दो महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. हादसे में कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत जैतो के समाजसेवी संगठनों की एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल जैतो ले जाया गया. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आगे सिविल अस्पताल कोटकपूरा रेफर कर दिया है.

Advertisement

दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या अचानक नियंत्रण खो देने के कारण यह हादसा हुआ होगा. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----