scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई, दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत

पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव चंदभान के पास शादी में जा रही एक होंडा सिटी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई. इस भीषण दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कोटकपूरा रेफर किया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
इस दुर्घटना में दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत हो गई. (Photo: ITG)
इस दुर्घटना में दो महिलाओं और 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 की मौत हो गई. (Photo: ITG)

पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ.

शादी समारोह में जा रहा था परिवार
दुर्घटनाग्रस्त होंडा सिटी कार में सवार लोग गांव चंदभान के निवासी थे और जैतो में बराड़ पैलेस में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. वे अभी गांव चंदभान से जैतो की ओर लगभग एक किलोमीटर ही आगे आए थे कि तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई. कार सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकराई और बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

चार लोग गंभीर रूप से घायल
हादसे में कार सवार दो महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. हादसे में कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत जैतो के समाजसेवी संगठनों की एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल जैतो ले जाया गया. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आगे सिविल अस्पताल कोटकपूरा रेफर कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

punjab govt welcomes women cricket players
मोहाली पहुंचीं विश्व कप विजेता बेटियां... पंजाब सरकार ने किया जोरदार स्वागत 
आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा. (File Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी AAP विधायक पठानमाजरा, ढूंढती रह गई पंजाब पुलिस 
venktesh garg and bhanu rana
अमेरिका और जॉर्जिया में पकड़े गए हरियाणा के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर 
SGPC
SGPC ने पंजाब सरकार से धार्मिक आयोजनों में दखल न देने की अपील की 
हरलीन देओल-अमनजीत कौर के ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें, देखें पंजाब आजतक में 
Advertisement

दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या अचानक नियंत्रण खो देने के कारण यह हादसा हुआ होगा. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement