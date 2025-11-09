ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी AAP विधायक पठानमाजरा, ढूंढती रह गई पंजाब पुलिस

पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा रेप के एक मामले में 2 सितंबर से फरार थे. वहीं अब उनका एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया है. जिससे पता चला है कि वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं. उनके भागने से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. क्योंकि सनौर विधायक के संभावित ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी. वहीं पटियाला पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था.

और पढ़ें

दरअसल, पठानमाजरा शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया स्थित एक पंजाबी वेब चैनल के साथ वीडियो इंटरव्यू में दिखाई दिए. जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह "ज़मानत मिलने के बाद ही घर लौटेंगे". अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने इस मामले को एक "राजनीतिक साज़िश" करार दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा करके पंजाब के लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: दुष्कर्म मामले में भगोड़े AAP विधायक पठान माजरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस, पुलिस ने जगह-जगह लगाए पोस्टर

पठानमाजरा ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा

पठानमाजरा ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए आरोप लगाया और कहा कि पंजाब में महत्वपूर्ण मामलों पर मंत्रियों और विधायकों से सलाह नहीं ली जाती है. अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है. दिल्ली में हारने के बाद अब उन नेताओं ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया है और वे इसे उसी तरह बर्बाद कर रहे हैं.

Advertisement

फिलहाल पटियाला की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में पेश न होने पर पठानमाजरा के खिलाफ उद्घोषित अपराधी की कार्रवाई शुरू कर दी है. पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के करनाल गई थी. लेकिन पहली बार विधायक बने पठानमाजरा पुलिस हिरासत से भाग निकले थे.

पुलिस ने तब दावा किया था कि करनाल जिले के डाबरी गांव में जब विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी. तब पुलिस की टीम पर विधायक के समर्थकों ने गोलियां चलाई और पत्थरबाजी भी की. हालांकि पठानमाजरा ने गोलीबारी में शामिल होने से इनकार किया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि वह यह जानकर भाग गए कि उन्हें "फर्जी मुठभेड़" में मार दिया जाएगा.

महिला ने दर्ज कराई थी विधायक के खिलाफ शिकायत

पुलिस ने 1 सितंबर को सिविल लाइंस थाने में आप विधायक के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था. यह मामला ज़ीरकपुर की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताया और उसके साथ संबंध बनाए. बाद में 2021 में पहले से शादीशुदा होते हुए भी शादी कर ली. उसने उन पर लगातार यौन शोषण, धमकियां देने और "अश्लील" सामग्री भेजने का भी आरोप लगाया था.

---- समाप्त ----