scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब में मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन, 23 लाख पैरेंट्स ने लिया हिस्सा

पंजाब में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चौथी मेगा अभिभावक–शिक्षक बैठक में 23.30 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई, जिसे राज्य की सबसे बड़ी शिक्षा पहल माना जा रहा है. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और ‘आप’ पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने अलग-अलग जिलों में पीटीएम में हिस्सा लिया, जबकि मंत्री, अधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 7500 से ज्यादा स्कूलों का दौरा किया.

Advertisement
X
पंजाब सरकार की इस पहल के तहत 40 हजार से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था. (Photo: ITG)
पंजाब सरकार की इस पहल के तहत 40 हजार से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था. (Photo: ITG)

पंजाब में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चौथी मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक को जबरदस्त समर्थन मिला है. इस राज्यव्यापी अभियान में 23.30 लाख से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया. राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के तहत पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में मेगा पीटीएम में शिरकत की.

वहीं AAP पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने होशियारपुर जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पददी सूरा सिंह में आयोजित पीटीएम में भाग लिया. इस दौरान विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा, एससीईआरटी निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य भर के 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया.

'नई ऊंचाइयों को छू रहा स्कूल शिक्षा विभाग'

सम्बंधित ख़बरें

Lady Singham Nilambari Jagdale Raje
मोगा के ड्रग हॉटस्पॉट में लेडी सिंघम की दबिश, 5 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त
पंजाब आजतक: विधानसभा के विशेष सत्र पर क्यों गरमाई सियासत?
Arvind Kejriwal, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann
हरियाणा विधानसभा में रेत पर पंजाब जैसी नीति की हुई डिमांड, केजरीवाल बोले- गर्व की बात
अब प्रशासन पर जताया भरोसा(Photo: Representational)
एक ‘ना’ और बदल गई रात... लुधियाना में होटल के अंदर विदेशी महिला को दोस्तों ने मारी गोली
पंजाब आजतक: निकाय चुनाव के नतीजों ने क्या सियासी संदेश दिया?

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब का स्कूल शिक्षा विभाग लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि ‘मां-पिता की भागीदारी’ थीम के तहत इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच मजबूत संवाद स्थापित करना है, ताकि बच्चों के समग्र विकास को बेहतर बनाया जा सके.

40 हजार से अधिक शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग

Advertisement

उन्होंने बताया कि 40 हजार से अधिक शिक्षकों को ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे अभिभावक कार्यशालाओं का प्रभावी संचालन कर सकें. इन कार्यशालाओं में एसएमसी सदस्य भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिससे अभिभावकों को बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में अपनी जिम्मेदारी को समझने में मदद मिल रही है.

पीटीएम से पहले हुईं 1.5 घंटे की वर्कशॉप्स

बैंस ने कहा कि प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के छात्रों के अभिभावकों की भागीदारी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की गई है. 1 से 1.5 घंटे की कार्यशालाओं के बाद पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों को हैंडआउट्स के जरिए जरूरी जानकारी भी दी गई.

उन्होंने कहा कि इस पहल से घर और स्कूल के बीच तालमेल मजबूत होगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है. यह पहल पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में एक नई और प्रभावी शुरुआत के रूप में देखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement