पंजाब में बनेंगे 3,100 आधुनिक खेल मैदान, CM भगवंत मान बोले- आज का दिन ऐतिहासिक

पंजाब में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि राज्य में 3,000 से ज्यादा आधुनिक खेल मैदान बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकें.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा से ₹1194 करोड़ की लागत से 3100 खेल स्टेडियमों की शिलान्यास कर किया है. सीएम मान ने कहा आजादी के 75 साल में किसी भी सरकार ने गांवों की तरफ इस तरह से ध्यान नहीं दिया. अब तक बड़े-बड़े शहरों में ही स्टेडियम बनते थे, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने गांव के नौजवानों के लिए गांवों में ही शानदार खेल स्टेडियम बनवाने की शुरुआत की है. स्टेडियमों की संभाल और देखरेख की जिम्मेदारी गांवों के यूथ क्लबों को दी गई है ताकि ये मैदान कमजोर न पड़ें और गांव का हर बच्चा इन सुविधाओं से जुड़ सके.

AAP ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन है. पंजाब में 3,000+ आधुनिक खेल के मैदान बनाए जाएंगे. ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स के लिए समर्पित होंगे.'

Advertisement

खेलों के लिए नए युग की शुरुआत

मान सरकार ने हाल के महीनों में ग्रामीण और शहरी इलाकों में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दिया है. इस योजना के तहत हर जिले में कई स्तरों पर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स ग्राउंड विकसित किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि इन मैदानों से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अवसर मिलें, बल्कि पंजाब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए भी तैयार हो सके.

'खेलों से दूर होगी नशे की समस्या'

मुख्यमंत्री मान पहले से ऐलान कर चुके हैं कि यह पहल केवल खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को नशे से दूर रखने की सामाजिक पहल भी है. मान का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि हर गांव, हर कस्बे का बच्चा मैदान में जाए, मोबाइल पर नहीं. खेलों के जरिए हम पंजाब को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएंगे.

पंजाब सरकार की खेल नीति को नई रफ्तार

राज्य सरकार पहले ही कई जिलों में रूरल स्टेडियम मिशन शुरू कर चुकी है. अब इस 3,000 मैदानों की घोषणा के बाद यह पहल पंजाब को देश के अग्रणी खेल राज्यों की कतार में ला सकती है.

केजरीवाल भी रहे मौजूद

इसके मौके पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ़ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का दिन है. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गांवों में युवाओं के लिए खेल के मैदान बनवा रही है. भगवंत मान जी की सरकार पंजाब के 3,100 गांव में शानदार खेल के मैदान बनवा रही है. यहां खेल का सामान भी ख़ुद सरकार ही देगी.

Advertisement

केजरीवाल और भगवंत मान इस परियोजना को पंजाब में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि उनकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार और खेल के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पावर ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन का शुभारंभ

वहीं, बुधवार को केजरीवाल और भगवंत मान ने जालंधर में 5000 करोड़ रुपये की लागत का पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट शुभारंभ किया.

---- समाप्त ----