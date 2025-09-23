scorecardresearch
 

लुधियाना: खाने के बिल को लेकर विवाद, महज 20 रुपये के लिए कांग्रेस नेता के भाई की गोली मारकर हत्या

लुधियाना के नंदपुर सूए में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता अनुज कुमार के भाई अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम बाइक सवार तीन युवकों ने दिया. घटना के बाद अमित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अमित कुमार की गोली मारकर हत्या (File Photo: Vivek Dhall/ITG)
पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. हलका साहनेवाल के नंदपुर सूए इलाके में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता अनुज कुमार के भाई अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर बाइक पर सवार थे. उन्होंने अहाते में घेरकर अमित पर कई गोलियां चलाईं. 

घटना के बाद खून में लथपथ अमित को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान यूथ कांग्रेस नेता अनुज कुमार के भाई अमित कुमार के रूप में हुई है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला की जांच शुरू की. 

युवक की गोली मारकर हत्या

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है. एसीपी हरजिंदर सिंह गिल ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि अहाते पर गोली चली है. मामला खाने के बिल को लेकर विवाद का सामने आया. तीन नौजवान मोटर साइकिल पर आए थे और उन्होंने कुछ खाने के लिए लिया. बिल को लेकर अमित और युवकों के बीच बहस हुई.

अमित रुपये मांग रहा था, जबकि युवकों का कहना था कि बिल सौ रुपये का है. बीस रुपये को लेकर विवाद हुआ और नशे में धुत युवकों ने गोली चला दी. अमित रास्ते में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. वेटर ने बताया कि युवकों ने एक गोली मुझ पर भी चलाई, लेकिन मैं बच गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं अनुज कुमार ने कहा कि उनके भाई ने अहाता खुद संभालना शुरू किया था क्योंकि वर्कर बीमार था. अमित का किसी से कोई रंजिश नहीं थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.
 

