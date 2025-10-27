scorecardresearch
 

Feedback

'वो एक मीम था...', 2020 के किसान आंदोलन ट्वीट पर कंगना ने जताया खेद, कोर्ट में माफी मांगी

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किए गए अपने विवादित ट्वीट पर बठिंडा कोर्ट में अफसोस जताया है. उन्होंने कहा कि जिस ट्वीट पर विवाद हुआ था, वह उनका खुद का नहीं बल्कि एक “जनरल मीम (general meme)” था जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था.

Advertisement
X
कंगना रनौत ने 2020 के विवादित किसान ट्वीट पर जताया खेद
कंगना रनौत ने 2020 के विवादित किसान ट्वीट पर जताया खेद

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को बठिंडा कोर्ट में 2020 के अपने उस विवादित ट्वीट पर खेद व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग किसान महिला को शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिल्किस बानो के रूप में गलत पहचान लिया था. 

अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, कंगना रनौत ने कहा कि वह ट्वीट मूल रूप से उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि वह केवल एक "जनरल मीम" था जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था.

मंडी की सांसद कंगना रनौत ने कहा, "आज बठिंडा आकर बहुत अच्छा लग रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां भारी भीड़ है, मेरे प्रशंसक मुझसे मिलने आए हैं. इसके अलावा, मैंने गलतफहमी के लिए मैंने माताजी (महिंदर कौर)के पति को एक संदेश भेजा. मैं इस विवाद की कल्पना अपने सपनों में भी नहीं कर सकती थी."

सम्बंधित ख़बरें

Movie Masala Diwali
अक्षय से कंगना-कियारा तक, देखिए बॉलीवुड स्टार्स का दिवाली जश्न 
Kangana Ranaut
राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना रनौत? 
Kangana Ranaut faced protests in Manali
राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना, कम इनकम-ज्यादा मेहनत से हैं परेशान? 
Rahul Gandhis statement on attack on democracy causes uproar in the country.
राहुल गांधी के बयान पर कंगना का पलटवार, देखें क्या बोलीं? 
Kanganas statement on the ₹50 sale reveals her pain in front of disaster victims.
आपदा पीड़ितों के बीच कंगना रनौत, सुनाया '₹50 की सेल' वाला 'दर्द' 

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने गलती स्वीकार की है, तो उन्होंने जवाब दिया, "अगर आप मामले को करीब से देखें, तो मेरी तरफ से कुछ भी ओरिजिनल नहीं जोड़ा गया था. वह एक रीट्वीट था जिसे एक मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया था. मैंने उनके पति से इस बारे में चर्चा की. पूरे देश में इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और किसी ने एक सामान्य मीम पर टिप्पणी की थी. मैंने गलतफहमी पर अफसोस जताया है."

Advertisement

यह भी पढ़ें: राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना रनौत, कम इनकम-ज्यादा मेहनत से हैं परेशान?

किसान नेता बोले- घर जाकर माफी मांगे कंगना
शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत ने कोर्ट के समन के बाद जमानत के लिए हाजिर होकर बेल बॉन्ड भरा. उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि वह गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के लिए शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहती हैं. हालांकि, महिंदर कौर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनके पति मौजूद थे.

महिंदर कौर के पति ने कोर्ट को बताया कि यह मामला केवल उनकी पत्नी का नहीं, बल्कि किसानों के एक बड़े समूह से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि वह किसान यूनियनों और अन्य लोगों से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय बता पाएंगे. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है. इस बीच, किसान मजदूर मोर्चा के नेता मनजीत राय ने मांग की है कि कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से महिंदर कौर के घर जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए.  

2020 में भड़का था विवाद
यह मामला दिसंबर 2020 का है जब कंगना ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन की बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता महिंदर कौर को गलत तरीके से शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिलकिस बानो के रूप में पहचान लिया था और उन पर विवादित टिप्पणी की थी. ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि यह महिला “₹100 लेकर धरने में जाती है.”

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'आपने उसमें मसाला डाल दिया...', कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वापस लेनी पड़ी याचिका
बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक महिंदर कौर ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था. इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मानहानि केस रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा था, 'आपने तो उसमें मसाला डाल दिया. यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement