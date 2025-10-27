'वो एक मीम था...', 2020 के किसान आंदोलन ट्वीट पर कंगना ने जताया खेद, कोर्ट में माफी मांगी

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को बठिंडा कोर्ट में 2020 के अपने उस विवादित ट्वीट पर खेद व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग किसान महिला को शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिल्किस बानो के रूप में गलत पहचान लिया था.

अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, कंगना रनौत ने कहा कि वह ट्वीट मूल रूप से उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि वह केवल एक "जनरल मीम" था जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था.

मंडी की सांसद कंगना रनौत ने कहा, "आज बठिंडा आकर बहुत अच्छा लग रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां भारी भीड़ है, मेरे प्रशंसक मुझसे मिलने आए हैं. इसके अलावा, मैंने गलतफहमी के लिए मैंने माताजी (महिंदर कौर)के पति को एक संदेश भेजा. मैं इस विवाद की कल्पना अपने सपनों में भी नहीं कर सकती थी."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने गलती स्वीकार की है, तो उन्होंने जवाब दिया, "अगर आप मामले को करीब से देखें, तो मेरी तरफ से कुछ भी ओरिजिनल नहीं जोड़ा गया था. वह एक रीट्वीट था जिसे एक मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया था. मैंने उनके पति से इस बारे में चर्चा की. पूरे देश में इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और किसी ने एक सामान्य मीम पर टिप्पणी की थी. मैंने गलतफहमी पर अफसोस जताया है."

किसान नेता बोले- घर जाकर माफी मांगे कंगना

शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत ने कोर्ट के समन के बाद जमानत के लिए हाजिर होकर बेल बॉन्ड भरा. उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि वह गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के लिए शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहती हैं. हालांकि, महिंदर कौर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनके पति मौजूद थे.

महिंदर कौर के पति ने कोर्ट को बताया कि यह मामला केवल उनकी पत्नी का नहीं, बल्कि किसानों के एक बड़े समूह से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि वह किसान यूनियनों और अन्य लोगों से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय बता पाएंगे. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है. इस बीच, किसान मजदूर मोर्चा के नेता मनजीत राय ने मांग की है कि कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से महिंदर कौर के घर जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए.

2020 में भड़का था विवाद

यह मामला दिसंबर 2020 का है जब कंगना ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन की बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता महिंदर कौर को गलत तरीके से शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिलकिस बानो के रूप में पहचान लिया था और उन पर विवादित टिप्पणी की थी. ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि यह महिला “₹100 लेकर धरने में जाती है.”

बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक महिंदर कौर ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था. इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मानहानि केस रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा था, 'आपने तो उसमें मसाला डाल दिया. यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था.'

