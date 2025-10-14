scorecardresearch
 

राजनीति में आकर खुश नहीं कंगना रनौत, कम इनकम-ज्यादा मेहनत से हैं परेशान?

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीति छोड़ने के फैसले का समर्थन किया है. इसी के साथ उन्होंने राजनीति को सबसे कम इनकम वाला और कठिन पेशा बताया. कंगना ने कहा कि राजनीति में खर्चे अधिक हैं और कलाकारों को इस क्षेत्र में आलोचना का सामना करना पड़ता है.

राजनीति में खुश नहीं कंगना रनौत? (File Photo: PTI)
राजनीति में खुश नहीं कंगना रनौत? (File Photo: PTI)

कंगना ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीति छोड़ने की इच्छा का समर्थन किया है. साथ ही राजनीति को सबसे कम इनकम वाला काम बताया है.

राजनीति है मुश्किल प्रोफेशन

केंद्रीय मंत्री की राय से संबंधित खबर कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की. उन्होंने इसके साथ लिखा, 'राजनीति एक बहुत कठिन पेशा है और सबसे कम इनकम वाला काम है. इसमें बहुत सारे खर्चे हैं. और अगर कलाकार अपने पेशे को भी समय दें तो उनकी आलोचना और तिरस्कार किया जाता है.'

कंगना ने आगे लिखा, 'इस तरह कोई भी ईमानदार उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहेगा. लोगों को राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी. हमें अपने-अपने पेशों में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए. भले ही हम कोई पद या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हों.'

एक इवेंट में सुरेश गोपी ने कहा था, 'मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाना चाहिए. मुझे विश्वास है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा.' एक एजेंसी के अनुसार, उन्होंने आगे कहा था, 'मैंने कभी भी अपने फिल्मी करियर को छोड़कर मंत्री बनना नहीं चाहा.'

राजनीति में आकर खुश नहीं हैं कंगना?

ऑल इंडिया रेडियो के आत्मनिर्भर इन रवि पॉडकास्ट पर कंगना ने अपनी नई भूमिका की चुनौतियों पर बात की थी. उन्होंने स्वीकार किया था कि राजनीति ने उन्हें सही में खुशी नहीं दी. उन्होंने कहा, 'मैं इसकी आदत डाल रही हूं. मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे यह (राजनीति) पसंद आ रहा है. यह एक बहुत अलग तरह का काम है, अधिकतर सामाजिक सेवा जैसा. यह मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है. मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा.'

कंगना रनौत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को हराकर सांसद बनीं. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंगना ने 2006 में अनुराग बसु की फिल्म 'गैंगस्टर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'वो लम्हे' (2006) और 'लाइफ इन ए मेट्रो' (2007) जैसी फिल्मों में देखा गया. हाल ही में कंगना, फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं. उन्होंने इसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी. साथ ही फिल्म का निर्देशन भी किया था.

