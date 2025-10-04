scorecardresearch
 

'मैंने समझाया था फिर भी...', हाथ बांधकर बेटी को नहर में फेंककर मारने वाले पिता को नहीं है मलाल

अफेयर के शक में हाथ बांधकर बेटी को नहर में फेंकने वाले पिता को अपने किए पर मलाल भी नहीं है. पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि मैंने उसे बहुत समझाया था. लेकिन वह नहीं मानी. जिसके चलते मुझे यह सब करना पड़ा.

हाथ बांधकर बेटी को नहर में फेंकना वाला आरोपी पिता. (Photo: Screengrab)
हाथ बांधकर बेटी को नहर में फेंकना वाला आरोपी पिता. (Photo: Screengrab)

पंजाब के फिरोजपुर में एक पिता ने अपनी बेटी का हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि मां, बेटी को नहीं फेंकने के लिए पिता के आगे हाथ जोड़ रही है. बावजूद इसके वह नहीं माना. साथ ही बेटी की जान लेने का पिता को कोई मलाल भी नहीं है. 

क्यों फेंका नहर में

बताया जाता है कि पिता को बेटी के अफेयर का शक था. जिसको लेकर उसने पहले बेटी की पिटाई की. इसके बाद गुरुवार की देर रात उसे लेकर नहर के पास पहुंचा. फिर उसके दोनों हाथों को बांध दिया और धक्का देकर नहर में फेंक दिया. इस दौरान का पिता ने खुद ही वीडियो भी फोन से बनाया. इस घटना से आहत मां रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी कहां चली गई.

इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामले की जांच कर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. सुरजीत सिंह ने आरोप कबूलते हुए कहा कि मैंने अपनी बेटी प्रीत कौर को समझाया था. लेकिन वह नहीं मानी. जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा.

रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस को आरोपी के रिश्तेदार ने ही शिकायत दी थी. जिसके बाद यह खुलासा हुआ. एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपी पिता सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस मामले में वीडियो भी सामने आई थी और आगे की जांच की जा रही है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने बेटी को इसके लिए समझाया भी था. लेकिन वह नहीं मानी. ऐसे में उसे अपने किए पर मलाल नहीं है. 

(इनपुट- अक्षय कुमार गल्होत्रा)

---- समाप्त ----
