'मैंने समझाया था फिर भी...', हाथ बांधकर बेटी को नहर में फेंककर मारने वाले पिता को नहीं है मलाल

पंजाब के फिरोजपुर में एक पिता ने अपनी बेटी का हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि मां, बेटी को नहीं फेंकने के लिए पिता के आगे हाथ जोड़ रही है. बावजूद इसके वह नहीं माना. साथ ही बेटी की जान लेने का पिता को कोई मलाल भी नहीं है.

क्यों फेंका नहर में

बताया जाता है कि पिता को बेटी के अफेयर का शक था. जिसको लेकर उसने पहले बेटी की पिटाई की. इसके बाद गुरुवार की देर रात उसे लेकर नहर के पास पहुंचा. फिर उसके दोनों हाथों को बांध दिया और धक्का देकर नहर में फेंक दिया. इस दौरान का पिता ने खुद ही वीडियो भी फोन से बनाया. इस घटना से आहत मां रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी कहां चली गई.

यह भी पढ़ें: बेटी के हाथ बांधे, फिर नहर में दे दिया धक्का… अफेयर के शक में पिता बना हैवान, सामने खड़ी रोती रही मां

इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामले की जांच कर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. सुरजीत सिंह ने आरोप कबूलते हुए कहा कि मैंने अपनी बेटी प्रीत कौर को समझाया था. लेकिन वह नहीं मानी. जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा.

Advertisement

रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस को आरोपी के रिश्तेदार ने ही शिकायत दी थी. जिसके बाद यह खुलासा हुआ. एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपी पिता सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस मामले में वीडियो भी सामने आई थी और आगे की जांच की जा रही है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने बेटी को इसके लिए समझाया भी था. लेकिन वह नहीं मानी. ऐसे में उसे अपने किए पर मलाल नहीं है.

(इनपुट- अक्षय कुमार गल्होत्रा)

---- समाप्त ----