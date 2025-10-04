scorecardresearch
 

बेटी के हाथ बांधे, फिर नहर में दे दिया धक्का… अफेयर के शक में पिता बना हैवान, सामने खड़ी रोती रही मां

पिता के हैवान बन जाने की ये घटना पंजाब के फिरोजपुर जिले की है. ये कहानी दिल दहला देने वाली है, झकझोर देने वाली है. हैवान पिता बेटी को रात में बाइक से नहर के किनारे ले जाता है, उसके हाथ बांधता है, फिर बेहरमी के साथ नहर में धक्का दे देता है. इस दौरान लड़की की मां भी मौजूद थी. ये सबकुछ महज अफेयर के शक में किया गया. आरोपी ने धक्का देने का वीडियो भी खुद बनाया.

पिता ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में दे दिया धक्का. (Photo: Screengrab)
पंजाब के फिरोजपुर में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो दिल दहला देने वाली है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी के अफेयर के शक में इतना खौफनाक कदम उठाया कि हर किसी का कलेजा कांप उठा. शक था कि बेटी के किसी युवक से नाजायज संबंध हैं. इसी को लेकर हैवान बने पिता ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया. इस खौफनाक करतूत का वीडियो भी आरोपी ने खुद बनाया, जो अब वायरल हो रहा है. इस पूरे मामले की खबर किसी रिश्तेदार ने पुलिस को दी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ.

फिरोजपुर के सुरजीत सिंह नाम के आरोपी ने अपनी बेटी पर कई दिनों से नजर रखी थी. सुरजीत को शक था कि उसकी बेटी का गांव के ही किसी युवक से अफेयर है. आरोप है कि उसने कई बार बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसका गुस्सा हैवानियत में बदल गया.

वारदात वाले दिन सुरजीत सिंह ने पहले बेटी के हाथ रस्सी से बांध दिए, फिर उसे रात में नहर के किनारे ले गया. इस दौरान उसकी पत्नी भी साथ थी. बेटी रो रही थी, लेकिन सुरजीत का दिल नहीं पसीजा. नहर किनारे पहुंचते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी. उसके मोबाइल कैमरे में वह खौफनाक पल कैद हो गया.

यह भी पढ़ें: पति पर अत्याचार, अवैध संबंध और बेटी की हत्या... दिल दहला देगी इस बेरहम मां की खौफनाक करतूत

बाप अपनी बेटी के बंधे हुए हाथों को पकड़कर नहर के किनारे ले गया और अंधेरे में उसे धक्का दे दिया. इसी के साथ वह बाय-बाय बोलने लगा. बेटी चीख भी नहीं पाई और तेज धाराओं में बह गई. जब हैवान बने बाप ने बेटी को धक्का दे दिया तो सामने खड़ी बेटी की मां रो पड़ी, कहने लगी- मेरी बेटी कहां चली गई.

वीडियो वायरल, रिश्तेदार ने खोला राज

यह झकझोर देने वाली कहानी सामने तब आई, जब आरोपी पिता का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी के साथ लड़की के किसी रिश्तेदार ने पूरे मामले की खबर पुलिस को दे दी. जब पुलिस तक वीडियो पहुंचा तो तुरंत कार्रवाई शुरू की गई.

एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि आरोपी पिता सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. 

पुलिस टीमें लगातार नहर में लड़की की तलाश कर रही हैं. गोताखोरों की मदद से नहर को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है. गांव में हर कोई यह सोचकर सहमा हुआ है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी का गुनाहगार कैसे बन सकता है. क्या रिश्तों में शक इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपना ही खून बहा दे?

सुरजीत सिंह ने पुलिस ने सामने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मैंने अपनी बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा. वहीं लड़की की नहर में तलाश जारी है. दो दिन पहले आरोपी पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया था. एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि आरोपी पिता सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. घटना का वीडियो भी सामने आया था. जांच की जा रही है. आरोपी पुलिस हिरासत में है. जब आरोपी से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा.

रिपोर्ट: अक्षय कुमार गल्होत्रा
