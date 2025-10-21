scorecardresearch
 

पंजाब के Ex DGP के बेटे का एक और वीडियो... घरवालों को 'क्लीन चिट' देता आया नजर, पहले लगाए थे पिता पर बहू से 'संबंध' रखने के आरोप

DGP Mohammad Mustafa Son Death: पहले एक वीडियो में अकील अख्तर ने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी के बीच कथित अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था. उसने यह भी दावा किया था कि उसकी मां (रजिया सुल्ताना) और बहन (निशात अख्तर) सहित पूरा परिवार उसे जान से मारने की साजिश रच रहा है या उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे की मौत की FIR.(Photo:Screengrab)
पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे की मौत की FIR.(Photo:Screengrab)

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत का मामला दो विरोधाभासी वीडियो सामने आने के बाद और भी जटिल हो गया है. एक ओर जहां पहले वीडियो के आधार पर परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की FIR दर्ज हुई है, वहीं अब एक नया वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें अकील अपने परिवार को 'क्लीन चिट' देते नजर आया.

पहले सामने आए एक वीडियो में अकील ने अपने पिता और पत्नी के 'अवैध संबंध' होने का आरोप लगाया. उसने दावा किया था कि परिवार (मां, बहन सहित) उसकी हत्या करने या झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहा है. अपनी जान को खतरे में बताया था और डाइंग डिक्लेरेशन का जिक्र किया था.

वहीं, 3 मिनट के दूसरे वीडिया में अकील ने कहा कि पूर्व में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं.  उसने बताया कि उसने ये आरोप तबियत खराब होने की स्थिति में लगाए थे, और परिवार उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है. उसने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा कि वह उसका काफी ख्याल रखती है. देखें Video:- 

पंचकूला पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और पुत्रवधू सहित चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद मामले की जांच के लिए SIT (विशेष जांच दल) का गठन किया है. 

DCP सृष्टि गुप्ता ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत पर कहा कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी. पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की मौत की सूचना उनके परिवार ने दी थी. उस दौरान परिवार की ओर से कोई आशंका नहीं जताई गई थी.

इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद तीसरे पक्ष ने अपनी शिकायत में दावा किया कि अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सहित कुछ कंटेंट पोस्ट किया था."

यह भी पढ़ें: पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे के मर्डर का केस... बहू से 'नाजायज संबंध' के लगे आरोप, FIR में पत्नी और बेटी के नाम भी शामिल

पुलिस अब इन अलग अलग बयानों के पीछे की सच्चाई की जांच कर रही है. दोनों वीडियो अब मामले की जांच के लिए मुख्य साक्ष्य बन गए हैं.  

