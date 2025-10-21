scorecardresearch
 

पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे के मर्डर का केस... बहू से 'नाजायज संबंध' के लगे आरोप, FIR में पत्नी और बेटी के नाम भी शामिल

पंजाब के एक हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पूर्व डीजीपी की पत्नी, बेटी और बहू सहित परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ भी हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है.

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा पर केस दर्ज.(Photo:ITG)
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा पर केस दर्ज.(Photo:ITG)

पंजाब के राजनीतिक और पुलिस हलकों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में अब पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है.

अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकूला स्थित उनके आवास पर हुई थी. परिवार ने पहले इसे दवाइयों की ओवरडोज से हुई मौत बताया था. अकील की मौत के बाद  27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कह रहा है कि परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. इस वीडियो में उसने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी के बीच 'अवैध संबंध' होने का भी जिक्र किया था.

वीडियो में अकील ने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था. इसके अलावा, उसने यह भी दावा किया था कि उसकी मां (रजिया सुल्ताना) और बहन निशात अख्तर सहित पूरा परिवार उसे जान से मारने की साजिश रच रहा है या उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

अकील ने मानसिक उत्पीड़न, जबरन रिहैब सेंटर भेजना, बिजनेस से वंचित करना और शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए थे. उसने यह भी कहा था कि उसकी डायरी में एक सुसाइड नोट है.

पड़ोसी शमसुद्दीन ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपते हुए पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया.

पंचकूला पुलिस ने शिकायत और वीडियो को आधार बनाकर मनसा देवी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103 (1) और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया, "शिकायत के आधार पर हमने अब हत्या और षड्यंत्र की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है.  मृतक के पिता, मां (पूर्व मंत्री), बहन और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हमने इन सभी को अपनी जांच में शामिल किया है ताकि इस मामले में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच हो."

डीसीपी ने कहा कि मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए तत्काल एसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है. विसरा सैंपल का विश्लेषण चल रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा. 

