मोहाली में चली ताबड़तोड़ गोलियां, लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों का एनकाउंटर, दो घायल

मोहाली के डेराबस्सी में चंडीगढ़-अंबाला राजमार्ग पर बुधवार दोपहर बड़ा पुलिस अभियान चलाया गया. स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास एक घर में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार गुर्गों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने अचानक फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं.

मुठभेड़ में गिरोह के दो शूटरों को गोली लगी और वे घायल हो गए. मौके पर मौजूद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसएएस नगर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी चार आरोपियों को काबू में कर लिया. घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार गुर्गे पकड़े गए

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह विदेशी ठिकानों से अपने हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था. यह समूह ट्राइसिटी और पटियाला क्षेत्र में टारगेटेड हमलों की योजना बनाने में लगा हुआ था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिरोह इस क्षेत्र में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से सात .32 बोर की पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी और अवसर मिलते ही उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई.

कई जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद

एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह और किन-किन जगहों पर सक्रिय था. अधिकारियों के अनुसार आगे की जांच में गिरोह की पूरी योजना और उनके विदेशी हैंडलर के बारे में और भी खुलासे हो सकते हैं.

