scorecardresearch
 

Feedback

मोहाली में चली ताबड़तोड़ गोलियां, लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों का एनकाउंटर, दो घायल

मोहाली के डेराबस्सी में चंडीगढ़-अंबाला राजमार्ग पर पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गों के बीच दोपहर मुठभेड़ हुई. फायरिंग में दो शूटर घायल हुए और चार आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया. गिरोह विदेशी हैंडलर के निर्देश पर ट्राइसिटी और पटियाला में हमले की योजना बना रहा था. पुलिस ने सात पिस्टल और 70 कारतूस बरामद किए.

Advertisement
X
मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

मोहाली के डेराबस्सी में चंडीगढ़-अंबाला राजमार्ग पर बुधवार दोपहर बड़ा पुलिस अभियान चलाया गया. स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास एक घर में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार गुर्गों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने अचानक फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं.

मुठभेड़ में गिरोह के दो शूटरों को गोली लगी और वे घायल हो गए. मौके पर मौजूद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसएएस नगर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी चार आरोपियों को काबू में कर लिया. घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार गुर्गे पकड़े गए

सम्बंधित ख़बरें

Zeeshan Akhtar co-accused in Baba Siddiqui murder case
बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी का Video Viral, गैंगस्टर जीशान ने अनमोल बिश्नोई पर लगाए आरोप 
अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है. (Photo- ITG)
6 हत्याएं, 31 केस, व‍िदेश से चल रहा गैंग...पुलिस ने बनाई अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली 
लॉरेंस के नाम पर आ रहे धमकी भरे कॉल. (Representational image)
लॉरेंस के नाम पर धमकी भरे कॉल... राजस्थान के व्यापारियों से मांग रहे करोड़ों की फिरौती 
लॉरेंस के कट्टर दुश्मन कौशल चौधरी की पत्नी 'लेडी डॉन' मनीषा चौधरी गिरफ्तार, कई मामले दर्ज  
salman khan
'सलमान के साथ काम किया तो मरोगे', कपिल शर्मा के बाद लॉरेंस के निशाने पर कौन? 

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह विदेशी ठिकानों से अपने हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था. यह समूह ट्राइसिटी और पटियाला क्षेत्र में टारगेटेड हमलों की योजना बनाने में लगा हुआ था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिरोह इस क्षेत्र में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से सात .32 बोर की पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी और अवसर मिलते ही उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई. 

Advertisement

कई जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद

एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह और किन-किन जगहों पर सक्रिय था. अधिकारियों के अनुसार आगे की जांच में गिरोह की पूरी योजना और उनके विदेशी हैंडलर के बारे में और भी खुलासे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement