IPS पूरन के पोस्टमार्टम पर खींचतान, कोर्ट पहुंची पुलिस, कहा- देरी से सबूत नष्ट हो रहे

आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने सिटी कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है. यह आवेदन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए दायर किया गया है. पुलिस ने यह कदम तब उठाया है, जब Y पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

पुलिस का तर्क है कि संदिग्ध या आपराधिक मौतों के मामलों में यह प्रक्रिया कानून द्वारा शासित होती है और सहमति जरूरी नहीं होती है. हालांकि, इस मामले में पहले ही आठ दिन गुजर चुके हैं.

चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि पोस्टमार्टम में आठ दिन की देरी हो चुकी है. पुलिस ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया है कि इस देरी की वजह से अहम सबूत नष्ट होते जा रहे हैं. पुलिस का मानना है कि आपराधिक या संदिग्ध मौतों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और त्वरित पोस्टमार्टम कराना जरूरी है.

परिवार के इनकार और कानूनी स्थिति

इस मामले में Y पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने अपनी याचिका में कहा है कि कानूनी रूप से परिवार का इनकार इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सहमति की जरूरत नहीं होती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPS के सुसाइड नोट के जवाब में ASI का सुसाइड नोट... उलझ गई पूरन कुमार की डेथ मिस्ट्री

कोर्ट का रुख और अगली सुनवाई

चंडीगढ़ पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए सिटी कोर्ट ने Y पूरन कुमार के परिवार को नोटिस जारी किया है. अब इस पूरे मामले पर 15 अक्टूबर को चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पोस्टमार्टम को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है.

---- समाप्त ----