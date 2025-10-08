LIVE: जालंधर को मिलेगा पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे शुभारंभ

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं. आज वे राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर जालंधर में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कार्यों की शुरुआत अहम है.

पहले दिन, बुधवार को केजरीवाल और भगवंत मान जालंधर में 5000 करोड़ रुपये के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के शुरुआती कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हैं. इसके बाद वे एक यूनिवर्सिटी में आयोजित वन इंडिया 2025 राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव में शिरकत करेंगे.

दूसरे दिन, गुरुवार को केजरीवाल और मान बठिंडा में 3100 नए खेल मैदानों की नींव रखेंगे. इन खेल मैदानों की कुल लागत 1,184 करोड़ रुपये तय की गई है. बाद में, दोपहर में दोनों नेता चंडीगढ़ में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कोर्स का उद्घाटन करेंगे.

इस दौरे के माध्यम से AAP राज्य में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में जोर देना चाहती है. 5000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट से बिजली वितरण में सुधार की उम्मीद है. खेल मैदानों की नींव से युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का सामाजिक विकास भी बढ़ेगा.

