सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स का खेल खत्म करने की तैयारी, पंजाब में लॉन्च हुआ एंटी-ड्रोन सिस्टम

पंजाब के तरनतारण में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एंटी-ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया. पंजाब पुलिस ने फिलहाल तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन के जरिए होने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाना है.

पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग पर लगेगी लगाम



सीएम भगवंत मान ने बताया कि ये सिस्टम बीएसएफ के साथ तालमेल में काम करेगा और फाजिल्का से पठानकोट तक सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ करने वाले ड्रोन को मौके पर ही नष्ट कर देगा. मान ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ हमारी 532 किलोमीटर लंबी सीमा है. अब पंजाब पुलिस के पास ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत और बढ़ जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और मजबूत की जाएगी. ये ड्रग्स के खिलाफ जंग में बड़ा कदम है.' पंजाब सरकार ने ये एंटी-ड्रोन सिस्टम करीब 51 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे हैं.

'पिछली सरकारों ने ड्रग्स की समस्या को और बिगाड़ा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या थी और पिछली सरकारों ने इसे और बिगाड़ा. हमारी सरकार ने आते ही ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी. ड्रग्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता है. अब अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होगा, तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा. आज तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम शुरू हुए हैं और जल्द ही छह और लगाए जाएंगे.'

---- समाप्त ----