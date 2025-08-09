scorecardresearch
 

Feedback

सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स का खेल खत्म करने की तैयारी, पंजाब में लॉन्च हुआ एंटी-ड्रोन सिस्टम

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या थी और पिछली सरकारों ने इसे और बिगाड़ा. हमारी सरकार ने आते ही ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी. ड्रग्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता है. अब अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होगा, तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा. आज तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम शुरू हुए हैं और जल्द ही छह और लगाए जाएंगे.'

Advertisement
X
सीएम भगवंत मान ने बताया कि ये सिस्टम बीएसएफ के साथ तालमेल में काम करेगा. (Photo: Screengrab)
सीएम भगवंत मान ने बताया कि ये सिस्टम बीएसएफ के साथ तालमेल में काम करेगा. (Photo: Screengrab)

पंजाब के तरनतारण में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एंटी-ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया. पंजाब पुलिस ने फिलहाल तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन के जरिए होने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाना है.

पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग पर लगेगी लगाम
 
सीएम भगवंत मान ने बताया कि ये सिस्टम बीएसएफ के साथ तालमेल में काम करेगा और फाजिल्का से पठानकोट तक सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ करने वाले ड्रोन को मौके पर ही नष्ट कर देगा. मान ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ हमारी 532 किलोमीटर लंबी सीमा है. अब पंजाब पुलिस के पास ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत और बढ़ जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और मजबूत की जाएगी. ये ड्रग्स के खिलाफ जंग में बड़ा कदम है.' पंजाब सरकार ने ये एंटी-ड्रोन सिस्टम करीब 51 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab Bhagwant Mann
पंजाब में उद्योगों के लिए बड़ा कदम, बिना मंजूरी 125 करोड़ तक के एमएसएमई कर सकेंगे कारोबार 
AAP national convener Arvind Kejriwal in Gujarat (File Photo: PTI)
दिल्ली से दूर क्यों हो गए अरविंद केजरीवाल? आखिर कहां व्यस्त हैं AAP के मुखिया 
लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर किस AAP नेता का इस्तीफा, देखें पंजाब आजतक में 
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann.
पंजाब में जल्द खोले जाएंगे 200 नए आम आदमी क्लीनिक, CM भगवंत मान ने की घोषणा 
Punjab Sadak Suraksha Force created history, saved the lives of 35 thousand people so far
पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स का दावा- एक साल में बचाईं 35,000 जिंदगियां  

'पिछली सरकारों ने ड्रग्स की समस्या को और बिगाड़ा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या थी और पिछली सरकारों ने इसे और बिगाड़ा. हमारी सरकार ने आते ही ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी. ड्रग्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता है. अब अगर कोई ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होगा, तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा. आज तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम शुरू हुए हैं और जल्द ही छह और लगाए जाएंगे.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement