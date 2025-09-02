scorecardresearch
 

बाढ़ पीड़ित पंजाब के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान, एक महीने की सैलरी राहत कोष में देंगे AAP के सभी सांसद-विधायक

पंजाब में बाढ़ और बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. बाढ़ के चलते 30 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2,50,000 लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं. अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि AAP के सभी सांसद और विधायक अपना एक महीने की सैलरी को मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे. वहीं सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है.

AAP नेता पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तनख्वाह दान करेंगे (File Photo: PTI)
AAP नेता पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तनख्वाह दान करेंगे (File Photo: PTI)

पंजाब इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर रखा है. अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं. 96,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें डूब चुकी हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लोगों को बचाने का काम कर रही है. जालंधर, अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, लुधियाना और मानसा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

बाढ़ पीड़ितों के मदद करने लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने दरियादिली दिखाई है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पार्टी के सभी विधायक और सांसद अपनी एक महीने के सैलरी को मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'पंजाब हमारे देश का केवल एक राज्य नहीं है. वो हिंदुस्तान की एक मजबूत ढाल है. जब भारत में अन्न की कमी हुई. और ये डर था की बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे. तब पंजाब ने हरित क्रांति के दौरान अपनी धरती में बीज और खाद डाल के पूरे देश के लिए अनाज पैदा किया था. पंजाब पूरे देश का पेट भरता है. पूरे देश के लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी पंजाब ने उठाई है.'

उन्होंने कहा, आज वही पंजाब मुसीबत में है. आज कुदरत ने पंजाब पे ऐसा कहर ढाया है कि आज पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है. बेशुमार पानी आज पंजाब के खेतों में खड़ा है. लोग बेघर हो गए हैं. बेरोजगार हो गए हैं हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी है. इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो एक दूसरे की मदद कर रहा है. अपनी मुसीबत भूल के हर पंजाबी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है. इंसानियत की ये मिसाल केवल पंजाब में ही संभव है. ये इंसानियत की वो मिसाल है जो दुनिया को रास्ता दिखाती है. 

केजरीवाल बोले- आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं वो कोई आम बाड़ नहीं है. 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है. एक हज़ार से ज्यादा गांव पानी में डूब गए. ढाई लाख से ज्यादा लोग हमारे अपने भाई बहन एक झटके में बेघर हो गए. उनकी पूरी ज़िन्दगी की कमाई है उनके सपने पानी में बह गए. ये इतना बड़ा संकट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: बाढ़, बारिश और नदियों में उफान, शहर से गांव तक जलमग्न... पंजाब में इस बार इतनी क्यों मच रही है तबाही?

उन्होंने कहा, इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एक चट्टान की तरह लोगों के साथ खड़ा है. हमारी सरकार के मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी का एक- एक कार्यकर्ता आज जमीन पर मौजूद है जहां वो दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं. वो खुद गांव में नावों में गांव-गांव में जा रहे हैं. पानी में उतर के फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं. जिंदगियां बचा रहे हैं. लोगों को बचा रहे हैं. सूखे राशन से लेके पानी के पीने का पानी, दवाइयां, पशुओं के चारा हर जरूरी चीज़ को बिना रुके प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है. लेकिन संकट बहुत बड़ा है और संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है. मुझे उम्मीद है की इस मुश्किल समय में हम सब लोग पंजाब के साथ डटकर खड़े होंगे. दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, गोवा, आम आदमी पार्टी के जितने सांसद और जितने विधायक हैं वो सब पंजाब में इस कठिन घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी एक एक महीने की तनख्वाह पंजाब के सीएम रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं. आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब संकट में है, पंजाब फ़ूड बॉल है हमने देश का पेट भरने के लिए धरती के नीचे से पानी निकाल धरती ख़राब कर ली आज हमपर संकट है.

मुख्यमंत्री ने केंद्र से पंजाब के बकाया 50 हजार करोड़ रुपये जीएसटी, 8 हजार करोड़ रुपये RDF और अन्य सहायता की मांग की. उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का फ़ोन आया, हाल चाल पूछा गया. मान ने कहा कि मदद तब मांगी जाएगी जब पानी कम होगा और नुक़सान का जायज़ा लिया जाएगा

Bhagwant Mann
टांडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

मान ने कहा कि बांध लोगों से पूछकर बनाए जाएंगे, जैसे शिमला-कालका ट्रेन का ट्रैक स्थानीय लोगों की मदद से तैयार किया गया था. संगरूर में घग्गर नदी का कहर जारी है और कुदरत के इस संकट से निपटना चुनौतीपूर्ण है.

पंजाब में आई आपदा पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज?

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी है, जिसमें पंजाब के कई जिले भी प्रभावित हैं. पंजाब सरकार, मंत्री, विधायक और अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं. पंजाबी और सिख पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदा और युद्ध के समय लंगर और सहायता में अग्रसर रहते हैं. आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी सेवा और मदद की भावना को अपनाकर पीड़ितों की मदद करने का संकल्प ले रहे हैं.'
 

