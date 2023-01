भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर, BJP ने उठा दिया आदर्श घोटाले का मुद्दा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर शामिल हुए. इस यात्रा में रविवार को जनरल दीपक कपूर के अलावा सेना के कई पूर्व अफसर भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा से गुजर रही है. भारत जोड़ो यात्रा में जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि जनरल दीपक कपूर को महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था. लेकिन वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं.

प्रचंड ठंड और कोहरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा रविवार सुबह करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र में दोद्वा से फिर से शुरू हुई और बाद में ये यात्रा कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश की. करनाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र भी है. यात्रा में राहुल गांधी एक बार फिर से टीशर्ट में दिखे. इस दौरान राहुल के साथ सेना से रिटायर कई दिग्गज नजर आए.

कांग्रेस ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार की यात्रा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आर. के. हुड्डा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी. के. नरूला, सेवानिवृत्त एयर मार्शल पी. एस. भंगू, सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतबीर सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त कर्नल जितेंद्र गिल, सेवानिवृत्त कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू, सेवानिवृत्त मेजर जनरल बिशंबर दयाल और सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए."

कांग्रेस ने यात्रा की तस्वीरें भी जारी की. इन तस्वीरों में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर के साथ दिख रहे हैं. बता दें कि जनरल दीपक कपूर (रि.) 30 सितंबर 2007 को देश के आर्मी चीफ बने थे.

Ex-Army Chief Gen Deepak Kapoor joined Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Yatra. Kapoor was indicted in the Adarsh scam along with other senior Army officers. The inquiry committee had opined that they may be debarred from holding any Govt position or office for shaming the Armed Forces. pic.twitter.com/mxJ88aN7qF