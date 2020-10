दशहरे पर पंजाब में जले PM मोदी के पुतले, भड़के नड्डा ने बताया- राहुल निर्देशित ड्रामा!

पंजाब में विजयादशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा जलाने पर घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पंजाब में ये ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ है. नड्डा ने कहा कि ये घटना शर्मनाक तो है लेकिन अनापेक्षित नहीं.

वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर कहा है कि पूरे पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाया गया. राहुल ने कहा कि ये दुखद है कि पंजाब में पीएम के प्रति लोगों का गुस्सा इस स्तर तक पहुंच गया है, पीएम मोदी को इन लोगों से बात करनी चाहिए.

बता दें कि रविवार को पंजाब में कुछ लोगों ने रावण के पुतले में पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर इस पुतले को जलाया था. इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भड़कते हुए कहा कि पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाने का शर्मनाक ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा निर्देशित है, लेकिन उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी.

The Rahul Gandhi-directed drama of burning PM’s effigy in Punjab is shameful but not unexpected. After all, the Nehru-Gandhi dynasty has NEVER respected the office of the PM. This was seen in the institutional weakening of the PM’s authority during the UPA years of 2004-2014.