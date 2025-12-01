'सदन में मुद्दे उठाना... सवाल पूछना ड्रामा नहीं', पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का पलटवार

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन सत्र से पहले दिए ड्रामा वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि महंगाई और प्रदूषण जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना ही असली ड्रामा है.
दरअसल, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सदन हंगामे के लिए नहीं है. ड्रामा कर की जगह बहुत होती हैं, जिसमें ड्रामा करने है करते हैं, यहां से डिलीवरी करी जानी चाहिए. पीएम के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है.
'मुद्दों पर बोलना और उठाना ड्रामा नहीं है'
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'संसद में मुद्दे उठाना कोई ड्रामा नहीं है. चुनाव की स्थिति में एसआईआर, प्रदूषण बहुत मुद्दे हैं सर. आइए चर्चा करते हैं. संसद किस लिए है? ये ड्रामा नहीं है. मुद्दों पर बोलना और उठाना ड्रामा नहीं है.'
प्रियंका ने आगे कहा कि मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी न देना और चर्चा न करना ड्रामा है. ड्रामा तो जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा न करने देना है.
विपक्ष का जोरदार हंगामा
वहीं, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही लोकसभा विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और अधिनियमों पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही.