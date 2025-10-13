scorecardresearch
 

Feedback

'यह बेहद भयावह है...', संघ की शाखा में यौन शोषण के आरोपों पर बोलीं प्रियंका गांधी

मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े सदस्यों पर एक आईटी प्रोफेशनल के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है. केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट में दावा किया कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया.

Advertisement
X
प्रियंका गांधी ने आरएसएस नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की (File Photo- ITG)
प्रियंका गांधी ने आरएसएस नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की (File Photo- ITG)

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़े यौन शोषण और आत्महत्या के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की है. मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े सदस्यों पर एक आईटी प्रोफेशनल के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है.

मृतक की पहचान अनंदु अजी के रूप में हुई है, जो आईटी क्षेत्र में कार्यरत युवक था. उसने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक अंतिम पोस्ट में दावा किया कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ. उसने आरोप लगाते हुए यह भी लिखा कि वह ऐसा शिकार बनने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है और यह कृत्य आरएसएस के शिविरों में व्यापक रूप से फैला हुआ है.

इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, “अपने सुसाइड नोट में अनंदु अजी ने लिखा है कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया. उसने साफ तौर पर कहा कि वह अकेला नहीं था और आरएसएस शिविरों में यह कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है. अगर यह सच है, तो यह बेहद भयावह है.”

सम्बंधित ख़बरें

IPS Suicide: Why are the names of the DGP and SP not mentioned in the FIR?
'BJP राज दलितों के लिए अभिशाप!', हरियाणा IPS सुसाइड केस पर बोलीं प्रियंका गांधी 
Why money before the elections? What has been done in 20 years?
चुनाव से पहले पैसे क्यों? प्रियंका ने नीतीश सरकार से पूछा सवाल, देखें 
बिहार में प्रियंका गांधी ने राहुल को सच्चा देशभक्त बताया (Photo: PTI)
'राहुल गांधी हैं असली देशभक्त, 4000KM पैदल चल जनता की आवाज सुनी', मोतिहारी में बोलीं प्रियंका गांधी 
Priyanka Gandhis Champaran rally, the voice of women voters.
मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने भरी चुनावी हुंकार, नीतीश सरकार पर किए ताबड़तोड़ वार 
bihar election
बिहार में महिला वोटर किसका बेड़ा करेंगी पार? देखें रिपोर्ट 
Advertisement

Priyanka Gandhi Vadra on X

उन्होंने कहा कि आरएसएस के शिविरों में लाखों बच्चे और किशोर भाग लेते हैं और अगर ऐसे आरोप सच हैं तो यह सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी का गंभीर सवाल है. प्रियंका ने आरएसएस नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई करने की अपील करते हुए लिखा, “आरएसएस के नेतृत्व को तुरंत इस पर जवाब देना चाहिए. उन्हें सच्चाई सामने लानी चाहिए.”

उन्होंने आगे लिखा, “लड़कों के साथ यौन शोषण भी उतना ही व्यापक और भयावह है जितना लड़कियों के साथ होता है. इन अमानवीय अपराधों पर जो चुप्पी है, उसे तोड़ना बेहद जरूरी है.”

जांच और जवाबदेही की मांग

डीवाईएफआई (DYFI) के राज्य सचिव वी. के. सनोज़ ने भी प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, “हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है, उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा मिले. जिन शाखाओं (शाखाओं) के नाम अनंदु ने अपने संदेश में लिए हैं, उनके प्रमुखों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.”

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस बीच, केरल पुलिस ने अनंदु अजी की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement