'नीतीश देश के बेस्ट नेता, BJP मुक्त भारत के लिए विपक्ष को करेंगे एकजुट', बिहार CM से मिलकर बोले KCR

तेलंगाना के सीएम KCR बुधवार को बिहार दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की. इससे पहले नीतीश के साथ केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

केसीआर ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की. वह बोले कि मैंने आज बिहार के सीएम से बात की है. नीतीश 'बीजेपी मुक्त भारत' के लिए सारे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं. विपक्ष की तरफ से पीएम फेस कौन होगा? इसपर केसीआर ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं. कुछ दिनों में आपको परिणाम दिख जाएगा. जब वक्त आएगा हम लोग नेता (विपक्ष का पीएम उम्मीदवार) भी चुन लेंगे.

KCR ने नीतीश को बताया बेस्ट

तेलंगाना सीएम ने आगे बिहार सीएम की तारीफ भी की. वह बोले कि नीतीश देश के बेस्ट और सीनियर नेता हैं. केसीआर ने बिहार को विशेष दर्जा देने वाली मांग का समर्थन भी किया.

आगे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए केसीआर ने कहा कि केंद्र का सिद्धांत है 'बेचा इंडिया'. सब चीजों का निजीकरण किया जा रहा है. वे विपक्ष को डराने चाहते हैं. वह आगे बोले कि 'बीजेपी मुक्त भारत' ही देश को विकास की तरफ लेकर जाएगा. क्योंकि केंद्र की विफलता की वजह से ही देश सब झेल रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में KCR बोले कि विकास की सिर्फ नारेबाजी हो रही है. किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई. लड़कियां, महिलाएं असुरक्षित हैं. धर्म के आधार पर पूरे देश को बांटने का काम किया जा रहा है. देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है. तिरंगा भी चीन से इंपोर्ट हो रहा है.

तेलंगाना सीएम बोले कि हमें बीजेपी को हटाना होगा. नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल के पीएम हैं और सभी क्षेत्रों में देश की हालत बुरी है. देश का विनाश हो रहा है.

नीतीश ने भी की केसीआर की तारीफ

पटना में आयोजित समारोह में सीएम नीतीश ने केसीआर की जमकर तारीफ की. केसीआर ने इस दौरान गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

इस दौरान नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे. नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों का हैदराबाद से काफी पुराना रिश्ता है. उन्होंने कहा कि हमने 1986 में वहां जाकर कृषि से संबंधित बातों को सीखा था. जब हम अटल जी की सरकार में मंत्री थे, अटल जी हमको काफी मानते थे. हम आंध्र प्रदेश जाते रहते थे. अब तो वो अलग राज्य बन गया.

नीतीश ने केसीआर को कहा कि आपने तेलंगाना को अलग राज्य की मान्यता दिलाई. ये लोग कैसे भूल सकते हैं.

Bihar | Telangana CM K Chandrashekar Rao meets RJD chief Lalu Yadav and former Bihar CM Rabri Devi at Rabri Devi's residence in Patna pic.twitter.com/9O1jY2iLSt