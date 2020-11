बीजेपी का मिशन तमिलनाडु, आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का दौरा करेंगे. इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री मारुदुर गोपालन रामचन्द्रन (एमजीआर) और जयललिता को श्रद्धांजलि देंगे.

अपने दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार को गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया. उन्होंने लिखा कि कल तमिलनाडु में रहूंगा. वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करूंगा. वहीं, अमित शाह सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात कर सकते हैं. तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है.

Looking forward to being in Tamil Nadu tomorrow. Will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects.



நாளை தமிழகத்திற்கான பல்வேறு வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைக்க இருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் https://t.co/ykLR9ZpexP