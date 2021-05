कांग्रेस नेता ने लिखा- स्टूपिड...आंटी, स्मृति का जवाब-राहुल जी इनको कुछ नया सिखवाओ!

टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है. मामला अब पुलिस थाने तक जा पहुंचा है. कांग्रेस ने बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इससे पहले ट्विटर पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के नेता ने आंटी, स्टूपिड और डंब कहा जिसपर उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से कहा कि इन्हें कुछ नया सिखवाओ.

क्या है मामला

दरअसल, टूलकिट को लेकर स्मृति ईरानी ने 18 मई को दोपहर तीन बजे के आसपास एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग कर रहे हैं. उन लोगों को ही रिस्पांड किया जा रहा है. समझा जा सकता है जब मौत वोट बैंक बन जाए. कांग्रेस की टूलकिट एक्सपोज हो गई है.

ईरानी के इस ट्वीट पर कांग्रेस के सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर विनय कुमार डोकानिया ने जवाब देते हुए लिखा, ''स्मृति आन्टी आप केवल अनपढ़ नहीं हैं. आप, डंब हैं और स्टूपिड भी. झूठ फैलाने को लेकर आप पर शर्म आती है. कर्मा आपको और आपकी पार्टी को जल्द ही सबक जरूर सिखाएगा.

Attention @RahulGandhi .. you really need to prep someone to hurl new & quality insults at me .. this dumb , stupid , illiterate aunty stuff is getting old . https://t.co/QUqGGLK4y7