बिहार की हार पर कांग्रेस में रार, राशिद अल्वी बोले- कांग्रेस का संगठन कागजों पर है, जमीन पर नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है, जिससे पार्टी के अंदर गहरी कलह और असंतोष बढ़ गया है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पार्टी संगठन को कागजों पर बताया और जमीन पर कमजोर करार दिया है. अल्वी ने पार्टी हाईकमान से संगठन को मजबूत करने और नेताओं को मैनस्ट्रीम में लाने की बात कही.

बिहार चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी. (File Photo: ITG)
बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी में पहले से सिर फुटव्वल जारी है. अब चुनाव नतीजे को लेकर कांग्रेस के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है और बगावत के सुर फटने लगे हैं. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस का संगठन कागजों पर है, जमीन पर नहीं. केवल मीटिंग करने से कुछ नही होगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा.

साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है.

'संगठन को किया जाए मजबूत'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने बिहार में मिलकर चुनाव लड़ा है. बीजेपी ने बिहार चुनाव में काले धन का इस्तेमाल किया है, लेकिन विपक्ष-खासतौर पर कांग्रेस को आत्ममंथन और ये विचार करने की जरूरत है कि संगठन को मजबूत किया जाए.

'नेताओं के मैनस्ट्रीम में लाना होगा'

अल्वी ने पार्टी हाईकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी ही हार का मुख्य कारण है, न कि केवल बीजेपी की ताकत. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का संगठन कागजों पर है, जमीन पर नहीं है और इसके लिए कई नेताओं को मैनस्ट्रीम में लाने की जरूरत है. केवल मीटिंग करने से कुछ नही होगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा.'

बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है. 2020 में उसे 19 सीटें मिली थीं जो इस बार घटकर 6 रह गई हैं. कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरने से महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. पार्टी के अंदर कई नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, हाल ही में संपन्न हुई बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी-कांग्रेस नेतृत्व महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में शानदार वापसी की है.

---- समाप्त ----
