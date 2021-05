बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला, टीएमसी पर लगा आरोप

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर है. बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया है. उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'पश्चिमी मिदिनापुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है.'

TMC goons attacked my convoy in West Midnapore, broken windows, attacked personal staff. Cutting short my trip. #BengalBurning @BJP4Bengal @BJP4India @narendramodi @JPNadda @AmitShah @DilipGhoshBJP @RahulSinhaBJP pic.twitter.com/b0HKhhx0L1