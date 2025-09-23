scorecardresearch
 

सुबह 9:30 बजे शुरू होगी सिंगर जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा, भारी भीड़ की संभावना

बॉलीवुड और असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम जीएमसीएच में पूरा हो चुका है. उनका शव सारुसजाई स्टेडियम लाया जाएगा जहां सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच अंतिम यात्रा शुरू होगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है और कहा कि सरकार 4-5 बसों की व्यवस्था करेगी ताकि श्रद्धांजलि देने वाले व्यवस्थित रूप से शामिल हो सकें.

सिंगर जुबिन गर्ग का दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है. (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)
सिंगर जुबिन गर्ग का दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है. (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)

जीएमसीएच में बॉलीवुड और असम के सिंगर जुबिन गर्ग के दूसरे पोस्टमार्टम के बाद, उनका शव सारुसजाई स्टेडियम लाया जाएगा और लगभग सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच अंतिम यात्रा शुरू होगी.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, जुबिन का शव एम्बुलेंस में जाएगा. उनके परिवार ने 85 लोगों की सूची प्रदान की है, जिसमें कलाकार समुदाय के सदस्य शामिल हैं. सरकार उनके आवागमन के लिए 4-5 बसों की व्यवस्था करेगी. यह प्रक्रिया एयरपोर्ट से उनके घर तक की व्यवस्था के समान होगी, जिसमें लोग बिना किसी रोक-टोक के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे.

'भीड़ सरकार के लिए चिंता का विषय'

भीड़ प्रबंधन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह एक चिंता का विषय है, लेकिन जुबिन के मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. जुबिन का शव हमारे सामने है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी न किसी तरह इसे संभाल लेंगे. यदि लोग व्यवस्थित प्रबंधन की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि हम कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आशा है कि सब कुछ आराम से चलेगा.

'कोई कभी भी जुबिन के समाधि स्थल जा सकता है'

सरमा ने कहा कि जुबिन का 'समाधि स्थल' हमेशा रहेगा और कोई भी किसी भी दिन वहां जा सकता है. पूरी अंतिम यात्रा DIRP के माध्यम से साझा की जाएगी. लेकिन राज्य सरकार को अंतिम यात्रा के समय भारी स्थानीय भीड़ की उम्मीद है. जुबिन के हजारों प्रशंसक इस महान गायक की अंतिम यात्रा में शामिल होने की संभावना रखते हैं.

लेटेस्ट

