'डूबते वक्त जुबिन के मुंह से निकल रहा था झाग, मैनेजर चिल्लाया- जाबो दे...', बैंडमेट ने लगाया जहर देने का आरोप

देशभर को झकझोर देने वाली सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के कुछ दिनों बाद अब सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं. उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया है कि सिंगर के मैनेजर और उस इवेंट के आयोजक ने, जहां जुबिन को सिंगापुर में परफॉर्म करना था, उन्हें जहर दिया. गोस्वामी को असम पुलिस ने जुबिन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साजिश को छुपाने के लिए जानबूझकर विदेशी जगह को चुना गया.

गोस्वामी के अलावा, पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गनाइज़र श्यामकानु महांता और म्यूजिशियन अमृतप्रभा महांता को गिरफ्तार किया है. इस केस में अब हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

सिंगापुर में हो गई थी मौत

जुबिन, जो बॉलीवुड और असमिया गानों के लिए मशहूर थे, 19 सितंबर को सिंगापुर में एक द्वीप के पास तैरते वक्त डूब गए थे. वह एक यॉट पार्टी पर गए थे और उनके साथ गोस्वामी और महांता मौजूद थे. वह सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, जिसे महांता और उनकी कंपनी ने आयोजित किया था.

सिंगापुर में क्या हुआ था?

गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि पैन पैसिफिक होटल, सिंगापुर में जुबिन के साथ रुके सिद्धार्थ शर्मा का व्यवहार मौत से पहले बेहद संदिग्ध था. गोस्वामी ने बताया कि यॉट आउटिंग के दौरान सिद्धार्थ ने जबरदस्ती नाव का नियंत्रण उसके नाविक से ले लिया, जिससे सभी की जान खतरे में पड़ गई. उन्होंने यह भी दावा किया कि सिद्धार्थ ने असम एसोसिएशन, सिंगापुर के सदस्य तन्मय फुकन को ड्रिंक अरेंज करने से मना कर दिया और कहा कि सिर्फ वही ड्रिंक देंगे.

Advertisement

डूबते वक्त सिद्धार्थ चलाए- जाबो दे, जाबो दे

गोस्वामी ने बताया कि जब जुबिन तैरते समय सांस लेने में संघर्ष कर रहे थे, तब सिद्धार्थ चिल्लाए- 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो). गोस्वामी ने कहा कि उस वक्त जुबिन के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे 'एसिड रिफ्लक्स' कहकर टाल दिया और कहा चिंता की कोई बात नहीं है.

गोस्वामी का कहना है कि जुबिन एक एक्सपर्ट स्विमर थे और उन्होंने खुद सिद्धार्थ शर्मा और उन्हें ट्रेनिंग दी थी, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि वह सिर्फ डूबने से मरे हों. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धार्थ ने सबको निर्देश दिया कि यॉट आउटिंग के वीडियो किसी के साथ शेयर न किए जाएं.

(इनपुट: अचिंत्य पतंगिया)

---- समाप्त ----