scorecardresearch
 

Feedback

Winzo App पर ED का शिकंजा... मनी लॉन्ड्रिंग केस में कंपनी के 2 प्रमोटर्स गिरफ्तार, ₹505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में WinZO के प्रमोटर पावन सिंह नंदा और सौम्या राठौर को गिरफ्तार किया. तलाशी में 505 करोड़ रुपये की अपराध आय फ्रीज हुई. जांच में KYC दुरुपयोग, धोखाधड़ी, एल्गोरिदम के गलत इस्तेमाल और विदेशी फंड डायवर्जन का खुलासा हुआ.

Advertisement
X
विंज़ों एप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई (Photo: X/winzoofficial)
विंज़ों एप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई (Photo: X/winzoofficial)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप WinZO के प्रमोटरों को गिरफ्तार कर लिया है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने पावन सिंह नंदा और सौम्या राठौर से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया. WinZO Games Pvt. Ltd. पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप है. ED के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने इस मामले में 18.11.2025 से 22.11.2025 तक दिल्ली और गुरुग्राम में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था. 

तलाशी के दौरान PMLA के तहत WinZO Games Pvt. Ltd. की करीब 505 करोड़ रुपये की अपराध आय (POC) को फ्रीज कर दिया गया है. ईडी ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी, खाते ब्लॉक करने, पहचान की चोरी और PAN के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे. 

जांच में सामने आया कि WinZO कंपनी भारत से ही ब्राजील, यूएसए और जर्मनी जैसे देशों में रियल मनी गेम्स (RMGs) का संचालन कर रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

Alert issued in Uttar Pradesh after Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की आईडी जांच का अभियान शुरू 
Ed raids at 25 places linked to Al Falah University after Delhi blast
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, जांच जारी 
ED attaches over 40 properties of Anil Ambani including his Pali Hill house
अनिल अंबानी की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच कीं  
Police arrested a man who married a woman by posing as a fake IPS officer
फर्जी IPS बनकर युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार  
ED raids telangana.
तेलंगाना अवैध खनन मामले में सरकार को 39.08 करोड़ का नुकसान, ED का बड़ा खुलासा 

अपराध आय की बड़ी राशि जब्त...

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के तहत विंज़ो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद करीब 505 करोड़ रुपये की अपराध आय (Proceeds of Crime - POC) को फ्रीज कर दिया है. इस राशि में बैंक बैलेंस, बॉन्ड, एफडीआर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं. ईडी ने WinZO Games Pvt. Ltd और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी.

Advertisement

धोखाधड़ी और KYC के दुरुपयोग का आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि WinZO और अन्य ने शिकायतकर्ताओं के KYC का दुरुपयोग किया. शिकायतकर्ताओं को WinZO और अन्य की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की वजह से काफी नुकसान हुआ है. ED की जांच से पता चला कि कंपनी कस्टमर्स को यह बताए बिना एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के साथ खेलने के लिए मजबूर कर रही थी कि वे इंसानों के बजाय सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच तेज, ईडी ने 16 घंटे तक छापेमारी

गैर-कानूनी गतिविधियां और फंड डायवर्जन

ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी अनैतिक गतिविधियों में शामिल थी. WinZO ने ग्राहकों द्वारा वॉलेट में जमा किए गए पैसों की निकासी को भी रोका/सीमित किया. कंपनी ने ग्राहकों द्वारा लगाए गए और हारे गए दांव की राशि के रूप में POC अर्जित की, जो उन एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के बेईमान उपयोग से प्राप्त हुई थी.

विदेशी संचालन और शैल कंपनी

जांच में यह भी सामने आया है कि WinZO की सभी वैश्विक गतिविधियां (RMGs सहित) भारत से ही सिंगल ऐप और एक ही प्लेटफार्म के तहत ऑपरेट होती थीं. यह भी पाया गया कि भारतीय यूनिट द्वारा USD 55 मिलियन (489.90 करोड़ रुपये) की राशि को ओवरसीज निवेश के बहाने यूएसए और सिंगापुर में भेजा गया. यह राशि WINZO US Inc. के नाम पर यूएसए के बैंक अकाउंट्स में रखी गई थी, जिसे ED ने शैल कंपनी बताया है, क्योंकि इसका सारा संचालन भारत से होता था.

Advertisement

केंद्र सरकार द्वारा 22/08/2025 से RMGs पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, कंपनी द्वारा 43 करोड़ रुपये की राशि अभी भी गेमर्स/ग्राहकों को वापस नहीं की गई है. यह राशि कंपनी के पास अभी भी जमा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement