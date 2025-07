सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 53 साल के रेप के दोषी को नाबालिग मानकर सुनाई जाएगी सजा, जानिए क्या है तर्क

ये मामला बताता है कि नाबालिग होने का दावा समय की कोई सीमा नहीं देखता. चाहे कितने साल बीत जाएं या आरोपी की उम्र अब कितनी भी हो, यह दावा मान्य है. यह केस इस बात को मजबूत करता है कि नाबालिगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए, भले ही अपराध कितना भी गंभीर हो. साथ ही यह भी दिखाता है कि जुवेनाइल जस्टिस कानून पुराने मामलों पर भी लागू हो सकते हैं.

In 2025, the accused appealed to the Supreme Court, raising a plea of juvenility (Photo: Hemant Chawla/India Today)