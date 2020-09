Question Hour और Zero Hour के बिना चलेगी संसद, जानिए दोनों के मायने

14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है. कोरोना महामारी के बीच यह मॉनसून सत्र होगा. लेकिन सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग. संसद से प्रश्न काल और शून्य काल दोनों गायब रहेंगे. प्रश्न काल संसद का अहम वक्त होता है, जिसमें सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं और संबंधित मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देते हैं.

कोरोना के कारण संसद के इस मॉनसून सत्र को लगभग आधा कर दिया गया है. इस बार का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से एक अक्टूबर तक ही चलेगा. ऐसे में सरकार का तर्क है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रश्न काल और शून्य काल की कटौती की गई है. लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद बिना सवालों के कैसे चल सकती है. लेकिन संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने अब कहा है कि अतारांकित प्रश्न लिए जाएंगे और उनके लिखित जवाब मिलेंगे.

लेकिन जिस प्रश्न काल और शून्य काल को लेकर विवाद चल रहा है, वो आखिर क्या हैं, आइए समझते हैं.

प्रश्न काल (Question Hour) क्या है और इतना अहम क्यों है?

प्रश्न काल, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है जिसमें सदस्य मंत्रियों से उनके मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाब दिया जाता है.

भारत ने प्रश्न काल को इंग्लैंड से अपनाया है. इंग्लैंड में ही सबसे पहले (1721 में) प्रश्न काल शुरू किया गया था. संसद में सबसे ज्यादा दिलचस्प बहस भी इसी प्रश्नकाल में देखने को मिलती है. इससे मंत्रियों की जवाबदेही भी तय होती है. सांसद जो भी सवाल पूछते हैं, उनको लेकर कई बार मंत्रालयों को ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं.

पिछले कई सालों से सांसद संसद के प्रश्न काल का इस्तेमाल सरकार की कार्यप्रणाली की खामियों को उजागर करने में करते रहे हैं. कई बार इन सवालों के जरिए सरकार में वित्तीय अनियमितता और कई अहम जानकारियां सामने आती हैं. 1991 से प्रश्नकाल का प्रसारण होता रहा है और ये संसदीय कार्यवाही का सबसे पारदर्शी पहलू है.

