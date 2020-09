प्रश्नकाल रद्द किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले- चर्चा से नहीं भाग रही है सरकार

मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखे जाने से विपक्ष नाराज है. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान आया है. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्षी दल प्रश्नकाल और शून्य काल के बारे में सवाल उठा रहे हैं. अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और मैंने इस संबंध में हर पार्टी से बात की है. तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन के अलावा सभी ने प्रश्नकाल समाप्त करने पर सहमति जताई है.

उन्होंने कहा कि मैं सरकार की तरफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी भी हमने नहीं कहा कि शून्यकाल नहीं होगा. हमने तो स्पीकर और चेयरमैन को शून्यकाल के लिए 30 मिनट के समय का सुझाव दिया है. अंतिम निर्णय स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा लिया जाएगा.

