TMC सांसद बोले- प्रश्न काल रद्द क्यों? कोरोना के बहाने लोकतंत्र की हो रही है हत्या

कोरोना काल में संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है. दरअसल, कोरोना को देखते हुए इस बार प्रश्न काल को कैंसिल कर दिया गया है. इससे डेरेक ओ ब्रायन नाराज हैं.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को कहा, 'सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रश्न काल के लिए अपने प्रश्न सब्मिट करना आवश्यक है. सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है, तो क्या प्रश्न काल कैंसिल हो गया? 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो बैठे.'

