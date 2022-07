IMD Rainfall Alert: अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए दिया ये अपडेट

Weather Forecast: देश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है और जोरदार बारिश हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले महीने के आखिरी में मॉनसून की एंट्री हो गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. इस बीच, मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट जारी करते हुए अनुमान जताया है कि अगले पांच दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है. इसके अलावा, दिल्ली में सात और आठ जुलाई को भारी बारिश होगी.

मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और माहे में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है. दक्षिण गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 8 और कोंकण और गोवा में 7 और 8 जुलाई, 2022 को अलग-अलग अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.

अगले 5 दिनों के दौरान मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज / बिजली के साथ व्यापक वर्षा और 06 और 07 जुलाई को मराठवाड़ा में और 04-06 जुलाई, 2022 के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है.

Isolated heavy to very heavy rainfall and thunderstorm/lightning very likely over Gujarat State, Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Coastal & South Interior Karnataka, Kerala & Mahe during next 5 days. pic.twitter.com/bIH8imdPim