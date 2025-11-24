मौसम: श्रीनगर में -3.2°C तक गिरा पारा, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, चेन्नई-पुडुचेरी में स्कूल बंद

ठंड के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ रहा है. देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

वहीं, उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो यहां अब शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा. बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली-हिमाचल और कश्मीर तक तापमान में भारी कमी आने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है. जहां पारा माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. ठंड की वजह से डस झील के कुछ हिस्सों में पानी के ऊपर बर्फ की पतली परत जम गई है. मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ सकती है. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है.

बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी

तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के कारण आज (सोमवार), 24 नवंबर को स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी के बीच सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का फैसला लिया है.

स्कूलों में छुट्टी वाले जिले

रामनाथपुरम, कल्लाकुरिची, थूथुकुडी, मयिलाडुतुरै, थंजावूर, पुडुकोट्टाई, तिरुचिरापल्ली (त्रिची)

स्कूल और कॉलेज दोनों में छुट्टी वाले जिले

तेनकासी, तिरुनेलवेली

केवल स्कूलों में छुट्टी वाले जिले

नागपट्टिनम, शिवगंगा, विरुदुनगर

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में अब कोहरे की धुंध दिखाई देगी और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. वहीं, 25 नवंबर से कोहरा देखने को मिलेगा.

केरल में बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

केरल के उत्तर-पूर्वी हिस्से में मॉनसून एक्टिव है. जिसकी वजह से विभिन्न हिस्सों में सोमवार, 24 नवंबर को बारिश हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सात दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. IMD की ताजा चेतावनी के अनुसार, सोमवार को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. राज्य के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश (24 घंटों में 7 सेमी से 11 सेमी) होने की उम्मीद है. इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.

देश की मौसम गतिविधियां

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, 24 नवंबर कोदक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक अवदाब की संभावना है. जिसके अगले 48 घंटों में दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफ़ान में और तेज़ी से बदलने की संभावना है. इसके अलावा 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आस-पास के इलाकों और श्रीलंका के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. जिसके असर से 28 नवंबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 24 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है.

